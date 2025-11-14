【日研トータルソーシング】関東テクノセンター「令和7年度認定職業訓練実施優良事業所」として神奈川県より表彰

日研トータルソーシング株式会社

多様な人材を人的資本と捉え、人材ソリューションで可能性を創造する「人的資本創造企業」の日研トータルソーシング株式会社（本社：東京都大田区）は、神奈川県の「令和7年度認定職業訓練実施優良事業所」に自社研修施設「関東テクノセンター」が選出され、11月12日に神奈川県横浜市で開催された「令和7年度技能者等表彰式」で表彰されましたことをお知らせします。

11月12日表彰式の模様

■製造業界における優秀な技能者の育成に貢献する研修力と質の高さを評価

「認定職業訓練実施優良事業所」は、神奈川県における認定職業訓練の実施状況が優良で他の模範と認められる事業所に対し、神奈川県より表彰されるものです。この度、当社の人材育成における取り組みが評価され、製造装置や産業ロボット、物流設備などのメンテナンス人材を育成する研修施設「関東テクノセンター」が表彰されました。

■関東テクノセンターについて

当社は、業界に先駆けて自社研修施設「テクノセンター」（全国9施設／2025年11月現在）を立ち上げ、全国規模で設備保全に適応したスタッフの育成に取り組んでいます。

関東テクノセンターは、スマート工場化による生産設備の点検や整備などのメンテナンス業務を担う人材不足に対応するため、製造装置や産業ロボット、物流設備などのメンテナンス人材を育成する研修施設として2022年2月に開設しました。電気・機械の基礎的な知識を学ぶ座学研修や、製造装置・産業ロボット・マテリアルハンドリング機器などを使用した実技研修を通じて、メンテナンス業務に必要な基礎的な知識・技能を習得した人材を育成し、配属します。

【関東テクノセンター概要】

名称：関東テクノセンター

所在地：神奈川県相模原市中央区田名字赤坂3700-1 GLP ALFALINK 相模原1

■日研トータルソーシングについて

「人的資本創造企業」として業種や職域の枠組みを超え、様々な領域で活躍する人材を「人的資本」と捉え、人材ソリューションを通じて働く人・企業・社会の可能性を創造していきます。

【当社求人サイト】

・工場・製造業の求人サイト「e仕事」：https://1145.jp/

・地域密着の求人サイト「e仕事マイタウン」：https://mytown.1145.jp/

・製造業エンジニア向け求人サイト「e仕事エンジニア」：https://engineer.1145.jp/

・新卒採用サイト：https://nikken-totalsourcing.jp/work/newgraduate/special/

【会社概要】

設 立 1981年4月

本社所在地 東京都大田区西蒲田

代表者 清水 浩二

事業内容 総合人材サービス（業務請負事業／人材派遣事業／人材紹介事業）