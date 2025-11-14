サラダ・デリカテッセンの専門店「GONNA DAYS(ゴナデイズ)」（運営：Mr. LAND株式会社〈東京都千代田区、代表取締役社長：名塚 令〉）は2025年12月、東急百貨店吉祥寺店にブランド初となる百貨店内常設店をオープンいたします。荻窪の直営店や都内近郊各地での POP UP STORE で人気を集めてきた GONNA DAYS。千葉県山武市にある自社農園「Mr.ベジろべぇー」で丁寧に育てた西洋野菜を中心に、野菜の持つ色・香り・食感・味を生かした、彩り豊かなインナービューティーサラダや新作のデリカテッセンをご用意いたしました。GONNA DAYS は、“身体の内側から健康的に美しく”をコンセプトにしたインナービューティーブランドです。見た目の彩りと栄養バランスを兼ね備えたインナービューティーサラダやオリジナルデリカテッセンは、日常の食卓に華やかな楽しさと豊かな美味しさををプラスし、未来の自分に誇れる健康と美をサポートします。

◆商品ラインナップ

自社農園の西洋野菜を使用したオリジナルサラダや、新作のデリカテッセンをラインナップ。素材の美味しさと彩りをバランスよく楽しめる GONNA DAYS ならではのメニューをお届けします。食卓を彩る日常の一品としても、大切な方への手土産としてもぴったりです。

【NEW】ハーブサーモン～ごろっとビーツのタルタルソース～

1 切れ \864(税込)ハーブをまとわせふっくらと焼き上げたサーモンに、ゴロゴロとしたビーツのピクルスを加えた自家製タルタルソースを添えました。卵をたっぷり使用したソースが、サーモンの旨みを引き立てます。食材の持ち味を生かし、最後のひと口まで楽しめる上品でバランスの良い一皿です。

【NEW】ケールパン粉の香ばし国産チキン

100g \648(税込)粒マスタードを塗り、細かく刻んだケールをブレンドしたパン粉をまぶして香ばしく焼き上げた国産鶏もも肉。外はサクッと香ばしく、中はしっとりと柔らか。噛むほどに旨みが広がります。ケールの栄養素を手軽に摂り入れつつ、鶏肉でタンパク質もチャージできる身体に嬉しい一品です。

【NEW】いなリッチ～柚子香るサバ味噌～

1 個 \324(税込)ケールを混ぜた彩りのある酢飯の上に、柚子と唐辛子を熟成させた調味料「かんずり」を使用した合わせ味噌で香ばしく焼いたサバをのせました。ビーツのガリがアクセントとなり、甘辛い味噌とケール酢飯、柚子の香りが絶妙に調和します。ひと口ごとに和の旨みが広がり、彩りも楽しめる GONNA DAYS ならではのさっぱりとしたいなり寿司です。

【NEW】いなリッチ～カレースピナッチと合鴨スモーク～

1 個 \324(税込)ケールを混ぜた彩りのある酢飯の上に、カレー風味のほうれん草ソテー、紫キャベツのマリネ、香ばしくスモークした合鴨を贅沢に盛り付けました。ケールのほろ苦さとカレーのスパイシーな香り、合鴨の旨みが口の中で絶妙に重なり、ひと口で満足感と深みを感じられる GONNA DAYS ならではのいなり寿司です。

【NEW】7 種野菜と生ハムのパスタサラダパフェ～あごだしドレッシング～

1 個 \680(税込)ベースにパスタとケールを使用し、その上に彩り豊かな 6 種の野菜をトッピングしました。花びらのように重ねた生ハムが、見た目に華やかさを添えます。あごだしドレッシングの旨みと香りがやさしく全体を包み込み、野菜それぞれの香りと食感が調和する満足感のある一品です。食卓やランチはもちろん、大切な方へのお土産にもおすすめです。

【NEW】ケールとキヌアのベジサラダ～シトラスビネガードレッシング～

100g \454(税込)栄養豊富なケールと、スーパーフードとして知られるプチプチ食感のキヌアをたっぷり使ったベジタブルサラダ。ビーツやカラフルにんじんを加え、軽やかで飽きのこない美味しさに仕立てました。バジルを加えたさわやかなシトラスビネガードレッシングが野菜の持ち味を引き立て、食べるほどに爽やかな香りが広がります。身体の内側から美しさを整える、GONNA DAYS らしいサラダです。

ビーツとケールの彩りポテトサラダ

100g \432(税込)着色料不使用の、ビーツ本来の鮮やかなピンクが目を引く華やかな彩りのポテトサラダ。日本の食卓におなじみのポテトサラダに、ミネラルや葉酸を豊富に含むと言われているビーツをたっぷりと加えました。まろやかなマヨネーズがビーツの優しい甘みを引き立て、どなたでも食べやすい味わいです。また、自社農園で育てたケールのほろ苦さがアクセントになり、見た目も華やかに。ひと口ごとに異なる食感と彩りが楽しめる、一品です。

ケールと味わう4種のきのこのアンチョビマリネ

100g \562(税込)4種のきのこ（エリンギ・しめじ・舞茸・きくらげ）を香ばしくソテーし、アンチョビの旨みを加えたさっぱりとした味わいのビネガーマリネ。ほろ苦いケールのアクセントを加えることで、香り・コク・彩りが絶妙に調和した一皿に仕上げました。白ワインとの相性も抜群の、上品なデリカテッセンです。

ローズマリー香るサバマリネ

1 切れ \486(税込)脂がのったサバを身はふんわりと皮はカリっと香ばしく焼き上げ、旨みを閉じ込めました。香り豊かなフレッシュローズマリーをはじめ、バジルやオレガノなど数種のハーブとガーリックを効かせた特製オリーブオイルに漬け込み、しっとり仕上げています。芳醇なハーブの香りとともに、なめらかな口当たりが上品な旨みを引き立て、魚特有のクセを感じさせないデリカテッセンです。

10 種野菜のボリュームサラダ～和風海苔ドレッシング～

1 個 レギュラーサイズ \1,382/ハーフサイズ \734(税込)10 種類の新鮮な野菜を 1 ボウルに盛り合わせた、彩り豊かで栄養バランスの良い定番サラダ。食材の持ち味を引き立てる風味豊かな海苔ドレッシングを組み合わせ、野菜本来の味わいとそれぞれの食感がお楽しみいただけます。毎日でも食べたくなる、ヘルシーで満足感のある GONNA DAYS のシグニチャーサラダです。

アボカドとグリルチキンのメキシカンサラダ～ケイジャンスパイシードレッシング～

1 個 レギュラーサイズ \1,782/ハーフサイズ \940(税込)ケイジャンスパイスを効かせ香ばしくグリルしたチキンに、クリーミーなアボカドを豪快にトッピング。スーパーフードとして人気のキヌアを加え、香ばしく炙ったトウモロコシ、トマト、ケール、レタス、チーズなど、色鮮やかな食材をバランス良く組み合わせました。コク深くスパイシーなメキシカン風ドレッシングが全体の味わいをまとめ、食べ応え満点です。

サバとシトラスハーブの地中海風サラダ～シトラスビネガードレッシング～

1 個 レギュラーサイズ \1,728/ハーフサイズ \896(税込)オメガ 3（n-3）脂肪酸が豊富なサバのハーブマリネを主役に、ビーツ、トマト、オリーブ、カッテージチーズを合わせた爽やかな色合いの一品です。レモンの酸味とハーブの香りが広がる自家製シトラスビネガードレッシングでさっぱりとした仕上がりとなっており、地中海風の味わいを楽しめます。

にんじんとマンゴーのピュアスムージー

M サイズ \648(税込)自社農園で栽培した、甘みが強く β-カロテンを豊富に含んだカラフルにんじんが主役。マンゴーとリンゴのまろやかな甘さを合わせ、飲みやすく仕上げています。鮮やかなビタミンカラーと、フルーツの優しい味わいが調和したスムージーは、お子様にも飲みやすくおすすめ。にんじんのほのかな食感を感じることができ、満足感の高い 1 杯です。

ケールとパインのフレッシュスムージー

M サイズ \648(税込)「野菜の王様」と言われるほど栄養価の高いケールを使用したグリーンスムージー。苦味が少なく味が濃い自社農園で育てたケールをベースに、パイナップルやキウイなどのフルーツと組み合わせました。グリーンスムージー特有の青臭さを感じさせない、すっきりとした爽やかな味わいをお楽しみいただけます。

◆店舗情報

＜GONNA DAYS東急吉祥寺店＞【オープン日】2025年12月20日（土）予定【営業時間】10:00～20:00【住 所】〒180-8519 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-3-1

◆GONNA DAYSとは

GONNA DAYSは“より豊かで彩りのある、あなたらしいインナービューティーを”をテーマに、西洋野菜を主軸に身体の内側から健康と美を追求するインナービューティーブランドです。健康と美容の流行の先駆けであるアメリカ・ロサンゼルスの食生活に欠かせない西洋野菜に着目し、千葉県山武市に自社農園「Mr.ベジろべぇー」を開園いたしました。 西洋野菜は色鮮やかで野菜の味が濃く、栄養価も高いことから日本でも注目されています。西洋野菜をとり入れ、健康意識を高めながら日常に寄り添う新しい食体験をGONNA DAYSは提供いたします。ブランド名に込めた「GONNA」の精神〈ポジティブな変化と成長のプロセス〉を大切に、日常の食生活に彩りを加え、未来の自分を誇れるような健康と美容をサポートいたします。

【Homepage】https://gonnadays.com【Instagram】https://www.instagram.com/gonnadays【YouTube】https://www.youtube.com/@gonnadays【TikTok】https://www.tiktok.com/@gonna_days

◆西洋野菜を作る自社農園「Mr.ベジろべぇー」

千葉県山武市にある自社農園「Mr.ベジろべぇー」では、西洋野菜を中心に、有機の里づくりを目指す地域で丁寧な野菜作りを行なっています。農園のある千葉県山武市は、北総台地と呼ばれ、寒暖差のある環境により、美味しい野菜が育ちます。専任スタッフが手作業で草抜きも行い、一つ一つの野菜を大切に育てています。

【Instagram】https://www.instagram.com/mr.vegerobe