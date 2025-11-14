お赤飯の消費拡大への活動を行っている一般社団法人 赤飯文化啓発協会 [代表理事 木村 良 (全国米穀販売事業共済協同組合 相談役)] は、2025年11月23日「お赤飯の日」に明治神宮 参道「フォレストテラス明治神宮」脇でお赤飯の無料頒布を行います。





頒布するお赤飯外装イメージ





■実施概要

日時 ：2025年11月23日(祝・日) (1)11:00～／(2)14:00～

場所 ：明治神宮 参道「フォレストテラス明治神宮」脇

※ 第一鳥居(原宿口)より徒歩約8分

頒布数量：各900食

※ 先着順となります。









地図





古くは皇極天皇(642年即位)の時代より、11月23日の新嘗祭(にいなめさい)にお赤飯の起源といわれる赤米などの五穀を、その年の収穫に感謝を込めて奉納したといわれます。今でも、11月23日に全国各地で五穀を奉る伝統が継承されており、明治神宮でも毎年盛大に新嘗祭が行われます。





11月23日は勤労感謝の日として制定されており、勤労を尊び、生産を祝い、国民が互いに感謝しあう日です。その11月23日に、働く人や家族を労う「ありがとう」の気持ちを込めて、みんなでお赤飯を食べてもらいたいという想いとともに、古来より日本人の慶びの食事に、ハレの日の食卓に欠かせなかったお赤飯の歴史と伝統の継承を目的として、2010年に「お赤飯の日」を制定しました。





本年もお赤飯文化を広く啓発すべくお赤飯の無料頒布を実施いたします。当日は、より身近に感じていただけるよう、お赤飯の原料であるもち米、小豆、小豆の煮汁などの展示や、お赤飯の歴史、日本のご当地お赤飯の紹介も行います。





当協会は、今後もお赤飯の消費拡大への活動を通じて、世界に誇れる日本の食文化の継承及び国内自給率の向上に努めます。









■前回2024年の様子

6回目となった2024年は、晴天に恵まれ、頒布開始時間前から長蛇の列ができ、大盛況のうちに予定数の頒布が終了しました。

並んでくださった方の中には、新嘗祭(にいなめさい)や明治神宮への七五三参りの際に気づき立ち寄ってくださる方や、お赤飯に興味を持った外国の方、毎年来てくださる方もみられました。頒布の様子やお赤飯の日についてSNSへの投稿もあり、『顔出しパネル』での撮影も好評でした。





2024年の様子(1)





2024年の様子(2)





2024年の様子(3)





2024年の様子(4)





2024年の様子(5)





2024年の様子(6)





2024年の様子(7)





お赤飯の日シール





お赤飯の日チラシ(1)





お赤飯の日チラシ(2)





■協会概要

名称 ： 一般社団法人 赤飯文化啓発協会

設立 ： 2012年11月22日

代表理事 ： 木村 良 (全国米穀販売事業共済協同組合 相談役)

事業内容 ： 赤飯が持つ歴史、伝統文化および優れた栄養面に関する

啓発活動を行い、赤飯・おこわの消費拡大によるもち米および

小豆の国内自給率の向上ならびに日本の食文化の継承を図り、

もって国民の健全な生活の維持と日本の伝統文化の保護に

寄与することを目的とする。

事務局所在地： 東京都中央区日本橋堀留町1-2-10

(アルファー食品株式会社東京支店内)

ホームページ： https://www.osekihan.jp