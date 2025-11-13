【レジャー&アウトドアジャパン2025】に2エリア（テーマパークEXPO／イベントJAPAN2025）に同時出展決定！｜CLOUD PASS

株式会社ユニエイム

電子チケット販売システム「CLOUD PASS(https://cloud-pass.info/?utm_source=expo&utm_medium=referral&utm_campaign=loj_1125)」（運営会社：株式会社ユニエイム、代表取締役CEO：原口 宇志）は、2025年11月26日（水）～28日（金）に東京ビッグサイトで開催される

「レジャー&アウトドアジャパン2025」に出展いたします。

今回の出展では、同一展示会内の**2つのエリア（テーマパークEXPO／イベントJAPAN2025）**にブースを設け、レジャー・観光施設からイベント主催者まで、幅広い業種の運営課題に対応する最新ソリューションをご紹介します。



さらに、券売機や電子チケットの発券・受付など、システムの多彩な機能を会場で実際にご体験いただけます。

■出展情報

レジャー&アウトドアジャパン2025

開催日時：2025年11月26日（水）～28日（金） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 東展示棟

同展示会内の以下2つのエリアに出展いたします。

1. 第10回 テーマパークEXPO（レジャー・観光施設向け）

レジャー施設や観光施設向けに、チケット販売システム「CLOUD PASS」の活用例や最新機能の展示を行います。



ブース番号：E7-2-15（赤枠）

公式サイト：https://leisure-japan.jp/parx/

CLOUD PASS出展エリア（赤枠）

2. イベントJAPAN2025（第16回）（イベント運営者向け）

イベント主催者向けに、チケット販売、物販運営、POSレジレンタルなど、イベント運用をサポートするソリューションを展示します。

ブース番号：E8-15-11（青枠）

公式サイト：https://www.intercross-com.co.jp/event-japan/

ユニエイム出展エリア（青枠）

■ご来場のご案内

来場には事前登録（無料）が必要です。

公式サイトよりお申し込みのうえ、ぜひ両エリアのブースへお立ち寄りください。

https://leisure-japan.jp/visitors/

■新機能の紹介・操作体験

今回の展示では、**新たに追加された「時間精算機能」**をはじめ、

電子チケット販売から発券・認証までの一連の流れを、実際の端末を使って体験いただけます。

事前に購入したチケットを会場の券売機で引き換える操作も確認でき、オンライン購入と現地発券の両方に対応した運用イメージを体験いただけます。

さらに、急な混雑や現場対応にも柔軟に活用できる**「整理券機能」や、

食フェスなどでの「イベント通貨」として利用できる綴り券機能**も展示します。

CLOUD PASS機能「時間精算機能」時間精算機能

時間枠で体験料金が発生する施設やプレイパークでは、これまで窓口での精算が必要でしたが、クラウドパスではオンラインや券売機での自動精算が可能。人手不足

CLOUD PASS機能「整理券機能」整理券機能

日時指定販売を行っていないイベントでも、急な混雑時にすぐ整理券を発行可能。

券面に公式サイトやSNSへ遷移できるボタンを設置することで、来場者が自分の呼び出し番号を確認できる仕組みにより、運営負担の軽減と安全な来場管理を両立します。

CLOUD PASS機能「綴り券（イベント通貨）機能」綴り券（イベント通貨）機能

食フェスなどでのPOSレジ導入や売上集計の煩雑さを解消。イベント通貨として発行することで、どのブースでどれだけ利用されたかを一括で可視化し、イベント後の集計・精算作業を効率化。

コストを抑えながら運営効率を向上・煩雑な業務を一元管理します。

*温泉施設などの回数券としてもご利用可能です。

■展示会で体験できること

これまでの展示会の様子：ライブ・エンターテイメントEXPO2025の様子

来場者は、実際の発券や認証の操作感を体験できるほか、キャッシュレス対応やQRコード付き紙チケット発行のデモンストレーションもご覧いただけます。

また、展示会会場では、弊社営業担当に直接ご相談いただくことも可能です。

１.電子チケット、年パス購入／発券操作

２.システム管理画面操作

３.券売機チケット購入／発券操作

４.窓口券売機チケット購入／発券操作

５.紙チケットプリント（カラータイプ *NEW）

６.リストバンドチケット発券（QRコード付き）

７.入退場ゲートでの認証体験

これまでの展示会の様子：レジャー&アウトジャパン2023

毎回多くの企業様にご来場いただき、大盛況となっているこれまでの展示会。

来場者は実際にサービスを体験しながら、具体的な導入イメージを深めていただきました。会場では、最新のチケット販売システムや便利な機能を直接ご体験いただけるブースをご用意しています。



また、展示会では弊社営業担当に直接相談することも可能で、導入に関する疑問や運用に関するご質問にその場で対応いたします。

クラウドパスは、イベントや施設運営におけるチケット販売・管理業務を効率化するシステムとして、ますます進化を続けています。

ぜひ、この機会に最新の電子チケットソリューションを体験しながら、担当者にご相談ください。

クラウドパスの実績

「CLOUD PASS」は、施設・イベント運営における効率化と顧客満足度向上を実現するソリューションとして高い評価を受けています。

総務省の後援を受けた「第18回 ASPICクラウドアワード2024」にて、基幹業務系ASP・SaaS部門 DX貢献賞を受賞、業界での信頼性と実績が証明されました。

運用会社情報

会社名：株式会社ユニエイム

HP：https://uniaim.co.jp/

所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾3-12-36 ワイマッツ広尾ビル5F

代表取締役CEO: 原口 宇志

事業内容: POSサービス事業、決済サービス事業、チケットビジネス事業、イベント関連事業、店舗運営

※本記事に記載の機能・仕様はリリース時点の情報です。予告なく変更となる場合がございますので、最新情報はお問い合わせください。

また、本リリースのイメージ素材は、転載以外の用途での加工、二次利用はご遠慮ください。

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。