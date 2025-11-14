30周年を迎えた名作IPが復活！日本ファルコム公式ライセンス『英雄伝説ガガーブトリロジー』の事前登録受付中、三部作が時代を超えて集結
HUNT Games Company Limitedは、2025年11月14日（金）に日本ファルコムより公式ライセンスを受けた名作IP『英雄伝説ガガーブトリロジー』スマートフォン版の最新情報を公開いたしました。
本作は、30年にわたる熱意と感動を受け継ぎ、多くのプレイヤーに愛されてきた王道RPGシリーズであり、2025年11月6日より正式に事前登録キャンペーンを開始しております。
事前登録を行ったプレイヤーは、日本限定スキン「花咲く恋衣（ルティス）」を獲得できるほか、実物賞品の抽選に参加することが可能です。また、同時に公式Xでも事前登録記念抽選キャンペーンが開催され、参加者はNintendo SwitchTM 2を含む多数の賞品を獲得できるチャンスがあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334338&id=bodyimage1】
■『英雄伝説ガガーブトリロジー』について
『英雄伝説ガガーブトリロジー』は、日本ファルコムが開発したクラシックRPGシリーズであり、『英雄伝説III 白き魔女』『英雄伝説IV 朱紅い雫』『英雄伝説V 海の檻歌』を収録しています。三部作はいずれも「ガガーブ暦」を世界観の基盤とし、物語はそれぞれティラスイール、エル・フィルディン、ヴェルトルーナの三つの大陸で展開されます。それぞれの物語は独立していながらも互いに関連し合い、壮大な幻想叙事詩を形成しています。
1990年代の日本RPG黄金期を代表する作品群として知られる本三部作は、その壮大なストーリースケール、世代を超えて交わるキャラクター、そして人間性を深く描いたテーマ性によって高い評価を受けています。作品は光と闇の対立を描くだけでなく、普通の人々と英雄たちの運命が交錯する中で、「勇気・絆・希望」という核心的な精神を表現しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334338&id=bodyimage2】
■『英雄伝説ガガーブトリロジー』の注目ポイント
本作は原作三部作の物語を忠実に再現しつつ、スマートフォン版限定の隠しシナリオを新たに追加しています。日本ファルコムの監修のもと、美術および音楽面の全面的なアップグレードを実施し、モバイル環境においても高品質なゲーム体験を実現しています。
注目ポイント
（1）原作人気キャラクターが全員登場
本作ではガガーブの主要キャラクターが一堂に集結。『白き魔女』のジュリオ、クリス、ゲルド、『朱紅い雫』のアヴィン、マイル、アイメル、そして『海の檻歌』のフォルト、ウーナ、マクベインなど、総勢100名を超えるキャラクターが登場します。キャラクターは戦闘において各々の個性を発揮し、プレイヤーを多彩な形でサポートします。
（2）戦略バトルシステムの進化
往年の日本RPGの戦闘スタイルを基盤としながら、全面的に進化しています。本作では最大6人編成のチームバトルが可能となり、自由なパーティー構築が楽しめます。キャラクター同士の組み合わせによっては絆効果が発動し、戦略の幅が大きく広がりました。バトルはリアルタイム制を採用し、AIが通常攻撃やスキルを自動的に実行する仕組みを採用。プレイヤーは戦略的な編成とスキル運用によって強敵を打ち破ることができます。
（3）ビジュアルとサウンドの全面的な強化
キャラクターイラストは最新技術によって再構築され、クラシックなドット絵スタイルが4K高精細な2Dグラフィックへと生まれ変わりました。アクションやスキル演出もより華やかに進化しました。舞台となる各地の風景は90年代日本RPG特有のノスタルジックな雰囲気を継承しながらも、現代的な質感で再構築。サウンド面では豊富なBGMを交響楽形式で再編曲し、原作の魂を保ちながらも新たな響きを与え、往年の冒険の記憶を呼び起こします。
