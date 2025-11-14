こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
富士山を彷彿とさせる限定カラーが登場 NIKE“CASUAL RUN CLUB PACK 2”スポーツデポ・アルペンにて限定販売
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、スポーツデポ・アルペン限定のNIKEランニングシューズコレクション “CASUAL RUN CLUB PACK”（カジュアル ラン クラブ パック）第2弾を11/21(金)から全国のスポーツデポ・アルペンにて販売いたします。
■CASUAL RUN CLUB PACK 2とは
富士山のように、潔く、強く、美しい。雪を思わせる白に、早朝の富士に映える深い青をアクセントに。静かな存在感と、走りに宿る力強い意思を込めたスポーツデポ・アルペン限定のNIKEランニングシューズコレクション。ランナーから絶大な人気を誇るナイキ「ペガサス41」、ナイキ史上最大量のクッショニングをもつボメロシリーズから「ボメロ18」「ボメロ プラス」の3モデルを展開。
※ペガサス41およびボメロ プラスはNIKE直営店でも販売いたします。
※ボメロ プラスは一部店舗のみのお取り扱いとなります。
対象店舗：https://store.alpen-group.jp/sportsdepo_alpen/campaign/detail.php?id=10357
■販売概要
2025/11/21(金)～、全国のスポーツデポ・アルペン・公式オンラインストアにて販売開始
■CASUAL RUN CLUB PACK特集ページ
https://store.alpen-group.jp/campaign/sportsdepo_alpen/brand/nike/casual_run_club/
■展開モデル
・ボメロ18：2層構造の最高レベルのクッショニングが、柔らかく快適な履き心地を提供。
展開サイズ：25cm～28㎝、29㎝（0.5㎝刻み）
・ボメロプラス：フルスタックの抜群に柔らかい最高レベルのクッショニングが、レベルアップした快適な履き心地を発揮。
展開サイズ：25cm～28㎝、29㎝（0.5㎝刻み）
・ペガサス41：優れたエネルギーリターンで多くのランナーの足元を支える。
展開サイズ：25cm～28㎝、29㎝（0.5㎝刻み）
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
