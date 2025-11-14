【事例40社突破】ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できる「クロワッサン」──多様なインタビュー事例を公開拡充

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：井戸 裕哉）は、当社が開発・提供するマーケティングツール「クロワッサン」の事例インタビュー掲載企業が累計40社を突破したことをお知らせします。BtoC・BtoB・公共文化まで幅広い領域での活用が進み、入会数3倍、商談率5～10％向上、イベント体験価値の向上、アンケート回答率約1.5倍など、成果事例が続々と生まれています。

トピックス

- 導入事例・インタビューが40社超に到達。エンタメ、SaaS、教育、流通小売、航空、文化施設など、多様な導入背景と成果を収録。- 主な掲載企業と成果（抜粋）※社名は敬称略・順不同○株式会社ドワンゴ 「ファンの熱量を動かす仕組み」で入会数が通常時の約3倍に到達した回も。○ZVC JAPAN株式会社（Zoom Communications, Inc.） オフラインイベントで紙コップへのQR印刷×ガチャの導線を設計し、来場者体験の向上と運営の効率化を両立。○独立行政法人日本芸術文化振興会 国立能楽堂 アンケート回答率約1.5倍（21.7％→31.7％）、集計工数ゼロ運用を実現。○株式会社フジドリームエアラインズ（FDA） LINE友だち登録26,000人を獲得。月次の集客施策の新しい標準に。○株式会社アミナコレクション クーポン使用率3倍、売上15％アップを達成。事例一覧を見る :https://lp.croissant.buzz/cases/

代表コメント

株式会社on the bakery 代表取締役 井戸 裕哉（いど ひろや）

「楽しい体験は、行動を自然に生む。『クロワッサン』の事例40社突破は、まさにその証左です。1日1回などの回数制御や、LINE登録／SNSフォローの導線設計をコンテンツ内に組み込み、集客→接点化→ファン化→再来訪までを一気通貫で設計する支援を今後も強化していきます。」

メディア向け取材トピック（転載歓迎）

- 「リアル×デジタル導線」：紙コップ・カード・ステッカーのQRからガチャへ誘導する「さりげないエンタメ体験」（例：Zoom Japan）。- 「文化施設のデータ活用」：観客参加型アンケートで回答率・自由記述・外国人回答が伸長（例：国立能楽堂）。- 「地域・観光・航空」：空港やスタジアムでの常設・月次施策で友だち数の継続拡大（例：フジドリームエアラインズ）。

「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。主な利用対象は法人・自治体・アイドル運営会社・クリエイター（個人向けの単体販売は行っていません）。BtoCからBtoB、公共文化の現場まで、「楽しい体験」を起点に自然な行動を促す導線を設計できます。導入事例は事例一覧ページをご参照ください。

参考リンク

「クロワッサン」の導入事例はこちらから :https://lp.croissant.buzz/cases/「クロワッサン」の詳細はこちらから :https://lp.croissant.buzz/- 導入事例一覧（40社超／随時追加）： https://lp.croissant.buzz/cases/- 事例（抜粋）：ドワンゴ（入会数3倍） ／Zoom Japan（イベント体験向上） ／国立能楽堂（回答率約1.5倍） ／フジドリームエアラインズ（LINE 26,000人） ／アミナコレクション（売上15％アップ）

お問い合わせ（報道関係者様・導入ご検討の皆様）

取材・プレス窓口：satou@onthebakery.co.jp

サービス導入・相談（お問い合わせフォーム）：https://lp.croissant.buzz/contact/

会社公式サイト：https://www.onthebakery.co.jp/

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Web

マーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。



「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/