近鉄百貨店上本町店「プラグスマーケット」で『「大阪産(もん)」コレ』を開催します

　近鉄百貨店上本町店では、11月19日(水)から11月25日(火)まで「プラグスマーケット」にて、大阪府内で生産された農林水産物と、それらを使用した加工品である「大阪産(もん)」と、大阪で長く愛され続けているお土産や、贈り物にもおすすめの「大阪産（もん）名品」を販売する『「大阪産(もん)」コレ』を開催します。なお、今回の企画には大阪府環境農林水産部 流通対策室のご協力をいただいております。


　「プラグスマーケット」では「地域を元気に」をキーワードに、週替わりのテーマに沿って商品を提案し、お客様に地域の魅力を発信しています。今、あらためて魅力が注目される大阪産品を訴求し、生産者と消費者の架け橋となることで、地域の活性化に貢献することを目指し、本企画を実施します。



開催概要


【期間】11月19日(水)～11月25日(火)　10：00～20：00（最終日は17：00まで）


【場所】近鉄百貨店上本町店２階　プラグスマーケット




■大阪産(もん)　商品一例





＜合同会社知己＞


ワールドコネクトコーラ






＜愛菜農園＞


えごま油






＜一般社団法人ハンドメイドキャンドル協会＞


大阪さつまいもチップス







＜株式会社 MIYUKI＞


贅沢辣醤







＜AM's FAMILY＞


八尾枝豆ブラウニー







＜大阪明太子ラボ＞


明太子スパゲティソース









■大阪産(もん)名品　商品一例





＜株式会社桃林堂＞


五智果






＜株式会社心花＞


石切もちどら






＜御菓子司亀屋茂廣＞


懐中志る古







＜旭屋製菓株式会社＞


甘納豆







