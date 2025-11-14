近鉄百貨店上本町店「プラグスマーケット」で『「大阪産(もん)」コレ』を開催します

株式会社近鉄百貨店

近鉄百貨店上本町店では、11月19日(水)から11月25日(火)まで「プラグスマーケット」にて、大阪府内で生産された農林水産物と、それらを使用した加工品である「大阪産(もん)」と、大阪で長く愛され続けているお土産や、贈り物にもおすすめの「大阪産（もん）名品」を販売する『「大阪産(もん)」コレ』を開催します。なお、今回の企画には大阪府環境農林水産部 流通対策室のご協力をいただいております。

「プラグスマーケット」では「地域を元気に」をキーワードに、週替わりのテーマに沿って商品を提案し、お客様に地域の魅力を発信しています。今、あらためて魅力が注目される大阪産品を訴求し、生産者と消費者の架け橋となることで、地域の活性化に貢献することを目指し、本企画を実施します。

開催概要

【期間】11月19日(水)～11月25日(火) 10：00～20：00（最終日は17：00まで）

【場所】近鉄百貨店上本町店２階 プラグスマーケット

■大阪産(もん) 商品一例

＜合同会社知己＞

ワールドコネクトコーラ

＜愛菜農園＞

えごま油

＜一般社団法人ハンドメイドキャンドル協会＞

大阪さつまいもチップス

＜株式会社 MIYUKI＞

贅沢辣醤

＜AM's FAMILY＞

八尾枝豆ブラウニー

＜大阪明太子ラボ＞

明太子スパゲティソース

■大阪産(もん)名品 商品一例

＜株式会社桃林堂＞

五智果

＜株式会社心花＞

石切もちどら

＜御菓子司亀屋茂廣＞

懐中志る古

＜旭屋製菓株式会社＞

甘納豆

※画像はイメージです。