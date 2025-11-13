株式会社 三宝(本社：東京都豊島区、代表取締役：川端 修平)は、シリーズ累計1,200万本を突破している植物成分ヘナエキスを配合したヘアソリューションブランド「テンスター Hena」より、ヘナエキス配合の毛髪の柔軟性とダメージ補修効果に着目し、20年の研究の成果を結集したヘアケアシリーズ「テンスター HenaReborn」を全国のドラッグストアで販売開始いたしました。

＜商品サイト＞

https://www.tenstar.jp/henareborn/

＜公式ECサイト＞

https://tenstar-official.myshopify.com/collections/henareborn





「テンスターHenaReborn」









新発売した「テンスター HenaReborn」は、インドのラジャスタン州ソジャット産のヘンナ葉由来の高品質ヘナパウダーを日本国内でエキス化し、オリジナル原料として配合しています。20年におよぶヘナ研究によりヘナエキスの毛髪の柔軟性、ダメージ補修効果に着目し、髪の乾燥、ダメージ、ツヤ不足、広がり、くせ、色褪せなどの女性の髪悩みに対して、ハリ・コシはそのままに髪のしなやかさを132％向上※1させ、ダメージ＆ラスター効果と合わせてまとまりのある理想の髪質へと導くヘアケアシリーズです。









【特徴】

ヘナ※2配合の「Reset」「Repair」「Recharge」の3Rステップケアで髪と地肌を整え、生まれたての髪を育み、ハリ・コシ、しなやかさ、自然なツヤの三拍子揃った「自分史上最高のしなやかな髪」へと導きます。









【商品ラインアップ】

「Reset」「Repair」「Recharge」の3Rステップケアで、髪と地肌を“ととのえる”アイテムをラインアップ





1.Reset

泡とソルトで汚れをリセット。髪の土台を整えるファーストステップ。

■テンスターHenaReborn ソルトクレンジングシャンプー

テンスターHenaReborn ソルトクレンジングシャンプーは、シャーベット状のスクラブシャンプー。天然塩で毛穴汚れや角質をオフし、泡立ちと清涼感で地肌をリフレッシュ。ヘンナ葉エキス(トリートメント成分)などの植物由来成分が、髪にハリとボリュームを与え、根元からふんわりと洗い上げます。

250g／2,420円(税込)

＜商品詳細＞

https://www.tenstar.jp/henareborn/products/#shampoo









2.Repair

温感トリートメントが、髪の芯までじっくり浸透。傷みを補修し、しなやかでまとまる髪へ整う。

■テンスターHenaReborn ホットオイルトリートメント

テンスターHenaReborn ホットオイルトリートメントは、美容液状トリートメントがクリームに変化！美容成分が瞬時になじみ、髪1本1本にしっかり密着。じんわり温感ケアで髪をととのえ、ダメージを包み込むように補修。毛先までうるおって、しなやかでまとまりのある髪へ導きます。

300mL／2,750円(税込)

＜商品詳細＞

https://www.tenstar.jp/henareborn/products/#treatment









3.Recharge

ヘアオイルが髪にツヤと潤いをチャージ。毛先までしなやかに、理想の髪が続く。

■テンスターHenaReborn ルミナヘアオイル

テンスターHenaReborn ルミナヘアオイルは、トリートメント成分のヘナオイル(ヘンナ葉エキス)が髪に行きわたり、うるおいをチャージ。軽やかな使い心地で、毛先までさらっとまとまる。自然派志向の方にも心地よくお使いいただける、シリコンフリー＆植物由来処方のヘアオイルです。

100mL／2,750円(税込)

＜商品詳細＞

https://www.tenstar.jp/henareborn/products/#hairoil









※1 三宝ヘンナ葉エキス未配合製品との比較(三宝調べ)

※2 ヘンナ葉エキス(トリートメント成分)