ユーティリティ規模太陽光発電所向け究極のソリューション：Antaisolar、次世代インテリジェント追尾システム「AT-Spark」を発表

厦門（中国）、2025年11月14日 /PRNewswire/ -- Antaisolarは「スパーク・オン（Spark ON）」グローバル・ローンチ・イベントにおいて、次世代インテリジェント太陽光追尾システム「AT-Spark」を正式に発表しました。大規模太陽光発電所向けに設計されたAT-Sparkは、高エネルギー収量と低LCOE（平均発電コスト）への需要増に対応し、プロジェクトのライフサイクル全体で性能を最適化する統合ソリューションを提供します。



AT-Spark Tracking System Launch Event



強化された構造設計による安定性向上、設置速度向上、コスト効率化

AT-Sparkはマルチスルー駆動システムと八角形トルク・チューブを採用し、剛性を40%、強度を50%向上させながら、材料コストを30%削減します。最適化された設計により143mのトラッカー・スパンを実現し、杭の使用量を20%削減します。AT-Sparkは145mmと170mmのシャフト・オプションを備え、さまざまな地形や風況に対応します。

新特許取得のデュアル球面ベアリングは地形の傾斜に自動調整し、手動調整を最小限に抑えます。モジュール式のクイック・インストール・ベアリング・ハウジングにより設置効率を25%向上させ、建設期間を大幅に短縮し、人件費を削減します。

SmartTrail™コントロール・システム：知能でROIを向上

SmartTrail™コントロール・システムを搭載したAT-Sparkは、Antaisolarの先進追尾アルゴリズムを統合し、直射、拡散、反射日射量に基づいてモジュール角度を最適化し、発電量を効果的に増加させます。本システムは、過酷な気象条件に対する4つのインテリジェント保護モードを備えています。42の過酷な試験をクリアし、IP65/IK07保護等級、産業用グレード・チップ、暗号化データ通信を実現します。モバイル・アプリ、SCADAステーション、SCADAリモートにより、リアルタイム監視、遠隔制御、スマートなO&M管理を可能にします。

AT-Spark：ワンストップ・ライフサイクル・ソリューション

単なるトラッカーを超え、AT-Sparkは設計、製造、納品、設置、アフターサービスまでをカバーするワンストップ・ソリューションを提供します。グローバル・サプライ・チェーン、24～48時間以内のスペア・パーツ発送、現地技術チームによるサポートにより、Antaisolarは長期的な信頼性を確保し、顧客価値を最大化します。

「AT-Sparkは単なる製品ではなく、ユーティリティ規模の太陽光発電所の未来像そのものです」とAntaisolarのCEOであるJasmine Huangは述べています。「私たちは革新的な高付加価値太陽光ソリューションで、これからもグリーンな世界の実現に貢献し続けます。」

Antaisolarについて：

デジタル・インテリジェント太陽光発電架台システム・ソリューションの専門企業であるAntaisolarは、世界中で41.7 GWの太陽光架台システムを出荷し、S&Pによると追尾システム出荷量で世界第9位にランクインしています。2006年に設立された同社は、日本、オーストラリア、チリ、メキシコ、東南アジアにおける市場リーダーです。

ローンチ動画は、こちらでご覧ください：https://www.youtube.com/@Antaisolar-pvmountingsystem

詳細については、こちらをご覧ください：https://www.antaisolar.com/

