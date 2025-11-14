KHB、改良型FOCUS PEGASUS MF200を披露 -- 獣医診断の効率性を再定義

中国西安、2025年11月14日 /PRNewswire/ -- KHBグループの子会社であり、獣医向けポイントオブケア（POCT）ソリューションのイノベーターであるGuangzhou Focus Biotechnology Co., Ltd.は、改良型FOCUS PEGASUS MF200 自動多機能獣医用アナライザーを発表した。次世代システムとして、獣医診断における効率性、信頼性、アクセス性を再定義する。





MF200は、生化学、電解質、凝固、免疫蛍光検査を1台のコンパクトなアナライザーに統合しており、現代の獣医診療のニーズに応えるスマートなポイントオブケア診断を提供する。

ペットの健康のためのスマートPOCTソリューション

4-in-1統合：生化学、電解質、凝固、免疫蛍光検査を1台のコンパクトプラットフォームに統合。獣医師が1台の機器で複数種類の検査を実施可能に。

ワンステップ操作：簡略化されたワークフローにより、10分以内で結果を提供。

幅広い検査メニュー：日常的なペット診断の90%以上をカバー

動物に優しい設計：サンプルは 100 μL以内で済み、迅速かつ安全でストレスの少ない採取を実現。

インテリジェントシステム：希釈、遠心分離、QRコード読み取りを自動で行い、手作業を排除してヒューマンエラーを低減。安定した精度と使いやすさを提供する。

ユーザーフレンドリーなインターフェース、簡略化された操作、カスタマイズ可能なレポートにより、MF200は診断効率を高めるだけでなく、日常の獣医診療体験を向上させる。

アジアおよび北米での成功した展示に続き、改良型MF200はMEDICA 2025でも紹介され、インテリジェントで効率的かつ動物に優しい獣医診断の推進に対するKHBの取り組みを強調する。

「MF200は、スマート獣医診断の次なる進化を象徴するものであり、診断効率を真に再定義するコンパクトなソリューションです」と、KHBグループのCEO、Li Ming氏は述べた。「私たちの目標は、獣医専門家があらゆる検査結果において、迅速さ、正確さ、そして自信を持てるよう支援することです。」

KHB Groupについて

Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. （KHB、証券コード：002022.SZ）は、免疫診断、生化学診断、分子診断、ポイントオブケア検査（POCT）に注力する、医療診断製品のフルラインを誇る体外診断（IVD）企業である。1981年の設立以来、KHBは研究開発、製造、マーケティング事業を統合したハイテク企業へと成長してきた。2004年に深圳証券取引所（SZSE）に上場した。

子会社のGuangzhou Focus Biotechnology Co., Ltd.、2023年設立）は、獣医向けPOCTソリューションを専門とし、動物医療診断分野で世界的なリーディングブランドとなることを目指している。

詳細は、KHBの公式ウェブサイトおよび LinkedIn、Facebook、Twitter の各ページをご覧ください。

製品または企業に関するお問い合わせは、 international@skhb.com までご連絡ください。

