株式会社BANDAI SPIRITS プライズ事業部のバンプレストブランドから、バンプレスト初の「ハリウッドザコシショウ」アイテム『ハリウッドザコシショウ 誇張しすぎたザコシショウ』がアミューズメント専用景品として、2026年6月より順次登場します。(発売元：株式会社BANDAI SPIRITS)





さらに、本景品の登場を記念して株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが展開するクレーンゲーム機「CLENA(クレナ)3」を、一部店舗向けにハリウッドザコシショウ仕様にカスタマイズ。「誇張しすぎたクレーンゲーム機」の開発が決定しました。





「誇張しすぎたクレーンゲーム機」は全国のアミューズメント施設で展開予定です。

ハリウッドザコシショウ 誇張しすぎたザコシショウ





■アミューズメント専用景品「ハリウッドザコシショウ 誇張しすぎたザコシショウ」について

ハリウッドザコシショウの圧倒的な存在感とネタの破壊力を、BANDAI SPIRITS プライズ事業部の企画担当者が“誰もが知るおもちゃ”に再構築。ハリウッドザコシショウを模した人形のおなかを押すと、「アー!!」と大きな音が鳴る「とにかくうるさいおもちゃ」として、ハリウッドザコシショウの魅力を誇張＆具現化しました。

ハリウッドザコシショウ 誇張しすぎたザコシショウ(商品イメージ)





■クレーンゲーム機「CLENA3」との連動について

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが展開するクレーンゲーム機「CLENA3」の音声筐体「誇張しすぎたクレーンゲーム機」を、一部店舗向けにハリウッドザコシショウ仕様にカスタマイズ。ハリウッドザコシショウの代表的なギャグ「シュー！」「ええやん！ええやん！」などの掛け声をはじめ、ハリウッドザコシショウ本人が誇張したクレーンゲームの操作音やBGMなどの特別な音声を多数収録。クレーンゲーム機からとにかくうるさい音声BGMが常に流れ、プレイの臨場感を高めます。





なお、ハリウッドザコシショウの音声を収録した「誇張しすぎたクレーンゲーム機」は期間限定の設置です。

誇張しすぎたクレーンゲーム機





※お取り扱いのない店舗もあります。

※ハリウッドザコシショウの音声を収録した「誇張しすぎたクレーンゲーム機」は期間限定の設置です。

※開始・終了時期は店舗により異なる場合があります。









■アミューズメントエキスポ2025概要

ハリウッドザコシショウがステージに登場!!

ザコシショウのクレーンゲーム景品とコラボ筐体の情報をお届け！





【アミューズメントエキスポ2025 BANDAI SPIRITS Presents 「ハリウッドザコシショウ」景品紹介ステージ】

・開催日時 ：2025年11月15日(土)11:30～11:55予定

・ゲスト ：ハリウッドザコシショウ

・場所 ：株式会社バンダイナムコエクスペリエンス ブースステージ





【アミューズメントエキスポ2025】

・開催日時 ： ビジネスデー 2025年11月14日(金)10:00～17:00

ユーザーデー 2025年11月15日(土)9:00～17:00

・場所 ： 東京ビッグサイト 東4・5ホール

・主催 ： 一般社団法人 日本アミューズメント産業協会(JAIA)

・特設サイト： https://amusementexpo.jp/









■商品概要

・商品名 ： 「ハリウッドザコシショウ 誇張しすぎたザコシショウ」

・投入時期 ： 2026年6月より順次登場予定

・種類 ： 全1種

・商品サイズ： 約28cm

・販売ルート： アミューズメント専用景品

全国のアミューズメント施設

※お取り扱いのない店舗もあります

・発売元 ： 株式会社BANDAI SPIRITS





※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

※お取り扱いのない店舗、登場時期の異なる店舗もあります。

※商品はなくなり次第終了となります。

※登場時期は予告なく変更になる場合があります。









