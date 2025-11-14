DENBA JAPAN株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：後藤錦隆、以下「当社」)は、水分子活性化技術「DENBA+」を基盤とした医療機器、健康機器の開発を進めてまいりました。この度、当社の革新的な新たな吸引式健康デバイス 吸うサプリ「DENBA Mist」を発売いたします。本製品は、天然由来のGABA(γ-アミノ酪酸)、マカ、葛根などを配合したミストを吸引することで、リラクゼーション効果と活力向上をサポートし、特に禁煙を検討する方々に向けた新しい選択肢を提供します。





DENBA Mist





■製品概要

製品名 ：DENBA Mist(デンバ・ミスト)

発売日 ：2025年11月17日

販売チャネル：当社公式オンラインショップ





＜使い切りタイプ＞

価格 ：本体価格 2,145円(税込、1本あたり約1,000回吸引可能)

※個人差によります。





＜カートリッジ交換型＞

価格 ：本体価格 4,378円(税込)

カートリッジ(リフィル) 990円(税込、1本あたり約800回吸引可能)

※個人差によります。





【主な特徴】

＜天然成分配合＞

GABA、マカ、葛根などをブレンド。すべて植物由来の天然素材を使用し、合成添加物を最小限に抑えています。





※その他配合成分

霊芝、GABA、テアニン、葛根、玄圃梨、オオアザミ、山査子、ガラナ、

緑茶(カフェイン含有)、山伏茸、銀杏葉、ビタミンB12、マカ、

肉苁蓉(にくじゅよう)、黄精、クコ、EGCG(緑茶ポリフェノール)、

冬虫夏草、高麗人参、竜脳(ボルネオール)、ミント、桑の葉、菊花、

ケツメイシ、ルテイン、酸棗仁(サンソウニン)





＜ニコチン・タールゼロ＞

従来の電子タバコとは異なり、ニコチンやタールを含まず、水蒸気ベースのクリーンなミストを生成。禁煙中の「口寂しさ」を和らげ、習慣的な吸引をサポートします。





＜フレーバーバリエーション＞

ミントクール(爽快感重視)、ハーブブレンド(リラックス重視)の2種をラインナップ。カートリッジ交換式で、経済的かつエコフレンドリー。









■背景と開発意図

当社は、食品の鮮度保持から始まった「DENBA+」技術を、人々の健康領域へ拡大してまいりました。近年、禁煙支援やメンタルヘルスの需要が高まる中、従来の禁煙補助具では満足できない声が多く寄せられています。そこで、吸引という親しみやすい形態を採用し、天然成分の即効性を活かした製品を開発。禁煙目的に最適な設計として、吸引時の満足感を高めつつ、健康被害のリスクを排除。喫煙者の約70％が「口寂しさ」を禁煙の最大の障壁と挙げる調査(※)を踏まえ、本製品は「禁煙の味方」として位置づけます。日常のストレスケアや集中力向上にも活用いただける汎用性を備えています。

※出典：日本禁煙学会関連調査(2024年データ)









■今後の展望

「DENBA Mist」の発売を機に、当社はウェルネス分野のさらなる拡大を目指します。将来的には、成分ラインナップの拡充やアプリ連動型のカスタマイズ機能を追加し、ユーザーのライフスタイルに寄り添った製品開発を進めます。健康的な生活習慣の推進を通じて、社会全体のウェルビーイング向上に貢献してまいります。