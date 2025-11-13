¡ÚÊÌ¼¡¸µ¤ÎÄ¾ÀþÈþ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥íー¥¯¤Ç¡ÛSmooth/Moist¤Î2¥¿¥¤¥×¤È¥¨¥ë¥´¥Î¥ß¥¯¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³ð¤¨¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥È¥ìー¥È¥Ø¥¢¡£¡ÖRe¡¦De Hair Straight¡×11/21(¶â)È¯Çä
¥Ç¥¶¥¤¥ó²ÈÅÅ¤òÄÌ¤¸¤ÆË¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë³ô¼°²ñ¼ÒA-Stage(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£²¬ µ£)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¿´ÃÏ¤ò¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRe¡¦De¡Ê¥ê¥Ç¡Ë¡×¤Ï¡¢¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯ÆÈ¼«¤Î¶ÊÀþ¥Õ¥©¥ë¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¹¥È¥ìー¥È¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¡ÖRe¡¦De Hair Straight¡Ê¥ê¥Ç¥Ø¥¢¥¹¥È¥ìー¥È¡Ë - Smooth¡Ê¥¹¥àー¥¹¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖRe¡¦De Hair Straight¡Ê¥ê¥Ç¥Ø¥¢¥¹¥È¥ìー¥È¡Ë - Moist¡Ê¥â¥¤¥¹¥È¡Ë¡×¤ò¡¢2025Ç¯11·î21Æü(¶â)¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖRe¡¦De Hair Straight¡Ê¥ê¥Ç¥Ø¥¢¥¹¥È¥ìー¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢¼ê¤ËµÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¥³ー¥È¡×¤È¡¢È±¤òº¬¸µ¤«¤é¶Ñ°ì¤ËÂª¤¨¤ë¡Ö¥¨¥ë¥´¥Î¥ß¥¯¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Ê¤¤ÁàºîÀ¤ò¼Â¸½¡£Ë»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ð¤ä¤¯¥µ¥í¥óµé¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
Re¡¦De Hair Straight¡Ê¥ê¥Ç¥Ø¥¢¥¹¥È¥ìー¥È¡Ë ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
URL¡§ https://pixela-group.jp/press/2025/20251113.html
¢£¿·À½ÉÊ¡ÖRe¡¦De Hair Straight¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µ¡Ç½À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËèÆü¼ê¤Ë¼è¤ëÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¿´ÃÏ¤è¤µ¡×¤òÄÉµá¤·¤¿¥¹¥È¥ìー¥È¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ»½ÑÎÏ¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤µ¤»¡¢ÍýÁÛ¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¥Ø¥¢¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
Re¡¦De Hair Straight ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¢£À½ÉÊÆÃÄ¹
¡ã¡È¥¹¥È¥ìー¥È¥¢¥·¥¹¥È¡É¤òÀ¸¤à¥¨¥ë¥´¥Î¥ß¥¯¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ä
¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯ÆÈ¼«¤Î¶ÊÀþ¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¡¢»ØÀè¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡£È±¤òº¬¸µ¤«¤éÌÓÀè¤Þ¤Ç¶Ñ°ì¤ËÂª¤¨¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÀ°¤¨¤ëÆ°ºî¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹ ¡£
¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯ÆÈ¼«¤Î¶ÊÀþ¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¡¢»ØÀè¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¡£
¡ã¼ê¤ËµÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê¾å¼Á¤Ê¡Ö¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¥³ー¥È¡×¡ä
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÅÉÁõ(¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¥³ー¥È)¤Ï¡¢¼ê¤ËµÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤¬¤¹¤Ù¤ê¤òÍÞ¤¨¡¢Æ±»þ¤Ë¾å¼Á¤µ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¥³ー¥È¡Ù¤¬ ¾ú¤·½Ð¤¹¾å¼Á´¶
¡ãÈ±¼Á¤ÇÁª¤Ù¤ë2¤Ä¤Î¹âÀÇ½¥×¥ìー¥È¡ä
¡¦LUMISHINE¡Ê¥ë¥ß¥·¥ã¥¤¥ó¡Ë¡§±óÀÖ³°Àþ¸ú²Ì¤Ç¡¢µ±¤¯¥µ¥é¥µ¥é¥¹¥È¥ìー¥È¤Ø¡£¥¯¥»¤¬¶¯¤¤Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£(ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡§¡ÖSmooth¡×)
¡¦HYDRASILK¡Ê¥Ï¥¤¥É¥é¥·¥ë¥¯¡Ë¡§È±¤Î¿åÊ¬¤ò¼é¤ê¡¢¤·¤Ã¤È¤ê½á¤¦¡Ö¤¦¤ë¥Ä¥ä¡×¥¹¥È¥ìー¥È¤Ø¡£È±¤¬ºÙ¤¤Êý¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£(ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¡§¡ÖMoist¡×)
È±¼Á¤ÇÁª¤Ù¤ë2¤Ä¤Î¹âÀÇ½¥×¥ìー¥È
¡ã¤ï¤º¤«30ÉÃ¤Ç150¡î¤ËÅþÃ£¤¹¤ëÂ®ÃÈÀÇ½¡ä
Ë»¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤â¸úÎ¨Åª¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤¹¤Ð¤ä¤¤¾º²¹ÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£100¡î～230¡î¤ÎÉý¹¤¤²¹ÅÙÄ´Àá¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ï¤º¤«30ÉÃ¤Ç150¡î¤ËÅþÃ£¤¹¤ëÂ®ÃÈÀÇ½
¢£À½ÉÊ»ÅÍÍ
À½ÉÊ»ÅÍÍ
¡ãRe¡¦De Hair Straight¸ø¼°¥Úー¥¸¡ä
https://re-de.jp/hair-straight/
¡ãÈÎÇä¾ðÊó¡ä
ÈÎÇä²Á³Ê¡¡¡§15,800±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯11·î21Æü(¶â)
¡¦Re¡¦De¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¡URL¡§ https://re-de.shop/
¡¦PIXELA GROUP Shop AmazonÅ¹
¡¡URL¡§ https://www.amazon.co.jp/stores/page/5A7C486C-84A1-43CE-8025-CF1A2B80C203
¡¦¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡§2025Ç¯11·î21Æü(¶â)¤è¤ê½ç¼¡Å¸³«Í½Äê
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Æ£²¬ µ£¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡ÖRe¡¦De¡Ê¥ê¥Ç¡Ë¡×¤Ï¡È¿´ÃÏ¤ò¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡É¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢ËèÄ«¤¤¤Á¤Ð¤óÄ¹¤¯¿¨¤ì¤ëÆ»¶ñ¤Ë¤â¤½¤Î»×ÁÛ¤ò¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎRe¡¦De Hair Straight¤Ï¡¢¥µ¥í¥óµé¥¹¥È¥ìー¥È¥Ø¥¢¤ÎºÆ¸½À¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿°ìÂæ¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸³ÑÅÙ¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¤¥«ー¥Ö·Á¾õ(¥¨¥ë¥´¥Î¥ß¥¯¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó)¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤ÇÁª¤Ù¤ëSmooth(ÁÇÄ¾¤Ë¤Î¤Ó¤ëÄ¾Àþ´¶)¡¿Moist(¤·¤Ã¤È¤ê¤ª¤µ¤Þ¤ëÄ¾Àþ´¶)¤Î2¥¿¥¤¥×¤Î¥×¥ìー¥È¡¢¤½¤·¤Æ¼ê¤ËµÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¥³ー¥È¤Ë¤è¤ë³Î¤«¤ÊÁàºî´¶¡£Ë»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â¡¢º¬¸µ¤«¤éÌÓÀè¤Þ¤Ç¶Ñ°ì¤Ë¥µ¥í¥óµé¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¥Ø¥¢¤òÁÀ¤¤¤ä¤¹¤¤ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖËèÆü¡¢ÌÂ¤ï¤º¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥µ¥í¥óµé¥¹¥È¥ìー¥È¡×¤ò¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÄ¹¥µ¥¤¥ó
¢£¡ÖRe¡¦De¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖRe¡¦De¡×¤Ï¿´ÃÏ¤ò¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
2020Ç¯¤è¤êÅÅµ¤°µÎÏÆé¡ÖRe¡¦De Pot¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ä´Íý²ÈÅÅ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¡¢2022Ç¯12·î¡¢¤è¤ê¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Êë¤é¤·¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÀ½ÉÊ¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Î¤ä¥³¥È¤Î¤¢¤êÊý¤òÂª¤¨Ä¾¤¹¡á¡Ö¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ã±¤Ê¤ë²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿´ÃÏ¤ò¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿´ÃÏ¡É¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿À½ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖRe¡¦De¡×¤Ï¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë½Ö´Ö¤Ë¡ÖRe¡¦De¡×¤ÎÀ½ÉÊ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Re¡¦De ¥í¥´
Re¡¦De¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://re-de.jp/
Re¡¦De¸ø¼°Instagram¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.instagram.com/re_de_official/
Re¡¦De¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§ https://re-de.shop/
Re¡¦De¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://brand.re-de.jp/
¤¢¤Ê¤¿¤È¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖRe DESIGN¡×¡§ https://re-design-media.jp/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾(¾¦¹æ)¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒA-Stage
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Æ£²¬ µ£
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ ¢©101-0061
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ»°ºêÄ®2-18-5 ¿åÆ»¶¶BUSINESS CUBE 4³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2018Ç¯(Ê¿À®30Ç¯)3·î
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡§ 50É´Ëü±ß(2023Ç¯3·î31Æü¸½ºß)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§ ²ÈÅÅ¤ÎÀ½Â¤µÚ¤ÓÈÎÇä Åù
URL¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://a-stage-inc.jp/
