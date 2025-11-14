ベビー用リップ保湿バーム市場規模、シェア、成長見通しおよび予測（2025-2035）
KD Market Insights は、『ベビー用リップ保湿バーム市場の将来動向と機会分析 - 2025 年から 2035 年』という市場調査レポートを発表できることを嬉しく思います。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を下せるようになっています。本調査レポートでは、KD Market Insights の研究者が一次および二次の調査分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、そして go-to-market（GTM）戦略の理解を行っています。
世界のベビー用リップ保湿バーム市場に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間に6.7％のCAGRを予測し、さらに2035年末までに2億9,600万米ドルの 市場規模を生み出すと予測されている。2025年の市場規模は1億7,100万米ドルであった。
ベビー用リップ保湿バーム市場規模、シェア、成長ドライバー、セグメンテーション、メーカー、将来展望
市場概要
世界のベビー用リップ保湿バーム市場は、乳児スキンケアへの関心の高まり、安全で自然な処方への注目、プレミアムベビーケア製品の人気上昇によって大きな成長を遂げています。ベビー用リップバームは、環境要因、よだれ、季節変化による乾燥や刺激を受けやすいデリケートな乳児の唇を保護・保湿するために設計されています。
乳児の快適さと皮膚科的健康への関心が高まる中、ベビー用リップバームは乳児スキンケアの必需品となっています。市場は、単なる保護目的を超え、シアバター、ココナッツオイル、ミツロウ、アロエベラ、ビタミンE などの成分を配合した保湿・治癒・オーガニック機能を兼ね備えた製品へと進化しています。
さらに、メーカーは皮膚科医テスト済み、低刺激性、無香料など、厳しい安全基準を満たす処方に注力しています。E コマースの拡大、可処分所得の増加、デジタル育児プラットフォームの影響が、製品の認知度と販売を促進しています。
市場規模とシェア
世界のベビー用リップ保湿バーム市場は、アジア太平洋、北米、欧州を中心に安定成長しています。特に日本、韓国、中国は、乳児スキンケアへの高い関心と自然・無毒性製品の強い嗜好から重要市場となっています。
例えば日本では、冬の寒さや暖房による乾燥から守る、小児科医推奨のやさしい処方が重視されます。有機・サステナブルなベビーケアラインを展開するプレミアムブランドが、薬局、スーパー、オンラインストアで人気を集めています。
市場はマスマーケット製品とプレミアムオーガニック製品に大きく分類され、透明性や品質を重視するミレニアル・Z 世代の親を中心に、クリーンラベル・ヴィーガン志向のプレミアムセグメントが急成長しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334362&id=bodyimage1】
成長ドライバー
親の意識向上：乳児の唇の乾燥・ひび割れ予防への理解が広がる。
天然成分への嗜好：化学物質不使用、植物由来、低刺激の製品需要が増加。
乳児スキンケア市場の拡大：ローション、ワイプ、クリームとともにリップバームの需要が伸長。
処方の革新：オーガニックで皮膚科医テスト済みの治癒系バームの登場。
