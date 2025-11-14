住友林業株式会社（社長：光吉 敏郎 本社：東京都千代田区）は11月14日、オリジナル商品「Germoglio(ジェルモーリオ) 洗面化粧台」を発売します。今年2月に発売した「Germoglio キッチン」に続く、「Germoglio」シリーズの第2弾です。当社と100％子会社の住友林業クレスト株式会社が天板や扉の素材・色柄の選定をはじめ、デザイン・設備寸法を共同で開発しました。衛生的で耐久性に優れた素材とスタイリッシュなデザインで、「住友林業の家」と調和するカラーバリエーションを採用。上質で洗練された洗面空間を実現します。「Germoglio」シリーズを通して、「住友林業の家」のオーナーの日々の生活をより豊かにしていきます。



「Germoglio 洗面化粧台」

■「Germoglio（ジェルモーリオ）」シリーズ

「住友林業の家」を建築するお客様向けに開発した当社オリジナルブランドです。「住友林業の家」との調和を意識し、木質空間を引き立てる自然素材の風合いを活かしたカラーバリエーションを採用しています。

「Germoglio」はイタリア語で「蕾（つぼみ）」や「芽」を意味し、お客様のこれからの暮らしが美しく芽吹いていくようにという想いを込めています。シリーズ第1弾は今年2月にオリジナルキッチンを発売しています。

※ 参考リリース： 2025 年 2 月 14 日 オリジナルキッチン「 Germoglio( ジェルモーリオ)」を発売 ～「住友林業の家」と美しく調和し機能性も優れたデザイン～



「Germoglio」シリーズを取り入れた住空



■特徴

１) 「住友林業の家」と調和する仕様

天板、扉柄、ミラー等の組み合わせは豊富なバリエーションの中から自由に選択できるほか、おすすめのコーディネートも複数用意しています。今年2月に発売した「Germoglio キッチン」とカラーバリエーションや天板の素材を揃えることで、住まい全体の一体感を高めます。

2) 美しさと耐久性を兼ね備えた「シーザーストーン」を標準設定

天板には「Germoglio キッチン」と同様、天然鉱物を含んだ「シーザーストーン」を標準設定しています。天然素材の質感を活かしながら汚れや傷、水に強く、日常のお手入れも水拭きだけで良い衛生的で清潔を保ちやすい仕様です。

3) デザイン性と機能性を両立する２タイプのミラー

インテリアに馴染むデザイン性と機能性を両立する2タイプのミラーから選択できます。上下照明付の一面鏡は間接照明でやわらかな光を灯し、洗練された空間を演出します。フェイスライトミラーは縦型の照明で顔に影をつくりにくく、メイクやスキンケアの際に自然な明るさで快適に使用できます。





■背景と経緯

昨今、住まいでの過ごし方の多様化に伴い、インテリアとの一体感を重視したリビング、ダイニング、キッチンの境界がない空間の需要が高まっています。この需要はLDK空間だけでなく住空間全体にも広がっていくと想定し、日常的に使用する洗面化粧台の開発に至りました。また、今年2月に発売した「Germoglioキッチン」とカラーバリエーションや天板の素材を統一することで「住友林業の家」の住空間全体との調和を実現できると考え、シリーズ商品として開発しています。

■概要

商品名 ： Germoglio 洗面化粧台

発売日 ： 2025年11月14日

販売エリア ： 沖縄県を除く全都道府県

住友林業グループは森林経営から木材建材の製造・流通、戸建住宅・中大規模木造建築の請負や不動産開発、木質バイオマス発電まで「木」を軸とした事業をグローバルに展開しています。2030年までの長期ビジョン「Mission TREEING 2030」では住友林業のバリューチェーン「ウッドサイクル」を回すことで、森林のCO2吸収量を増やし、木造建築の普及で炭素を長期にわたり固定し、自社のみならず社会全体の脱炭素に貢献することを目指しています。今後もZEH、ZEB、LCCM住宅、ネットゼロカーボンビルを推進し、建てる時と暮らす時の両面でのCO2排出量削減で脱炭素化を加速させます。