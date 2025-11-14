·ÐºÑ»º¶È¾Ê¼çºÅ¤Î¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡Ö»ºÉØ¿Í²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×ÂåÉ½¤Î½Å¸«¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹
¡ÖÃ¯¤â¤¬À®°é²áÄø¤ò·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢»ºÉØ¿Í²Ê¡¦¾®»ù²Ê¤ËÆÃ²½¤·¤¿±ó³Ö·ò¹¯°åÎÅÁêÃÌ¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒKids Public¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ÂåÉ½: ¶¶ËÜ Ä¾Ìé¡¡°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Î¡Ö»ºÉØ¿Í²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×ÂåÉ½¤Î½Å¸« Âç²ð¤Ï¡¢11·î21Æü(¶â)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¡Ö¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯Åù¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¼Â¾Ú»ö¶È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö½÷À¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÈÆ¯¤Êý¡¡～ ¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤¬³ð¤¨¤ë½÷À¤¬µ±¤¯¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê ～¡×¤Ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡SDGs¤äÃË½÷¶¦Æ±»²²è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½Åù¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Î²ò·èµÚ¤Ó¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¼Â¸½¤ò¤Ï¤«¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤òÄÌ¤¸¤¿·¼ÌØ³èÆ°¤ä¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤Ç¸å²¡¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ç¤âÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡Ö¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯Åù¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¼Â¾Ú»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¼Â¾Ú»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Â¾Ú»ö¶È¤ÎÃæ¤Ç¸«½Ð¤µ¤ì¤¿Àè¿Ê»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¹Í¤¨Êý¤ä½¾¶È°÷¤Î¥Ëー¥º¤òÃÎ¤ê¡¢¡Öµ¤¤Å¤¡×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×·¿¤Î°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂÎ¸³²ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡ÛÎáÏÂ7Ç¯11·î21Æü(¶â¡Ë14»þー16»þ30Ê¬¡Ê13»þ30Ê¬ ¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
¡Ú¾ì½ê¡Û·ÐºÑ»º¶È¾ÊÊÌ´Û£·³¬¡¡¶¦ÁÏ¶õ´Ö¡Ø¥Ù¥Ä¥Ê¥Ê¡Ù
¡Ú³«ºÅÊýË¡¡Û¸½ÃÏ³«ºÅ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ¡Ë
¡ÚÅÐÃÅ´ë¶È(Í½Äê)¡Û
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒKids Public¡¡
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥½¥Ê
¡¦´Ý¹È³ô¼°²ñ¼Ò / ³ô¼°²ñ¼ÒLIFEM
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û½¾¶È°÷¤Î½÷À»Ù±ç¡¢¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÆ³Æþ¤Ë¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤Î¤¢¤ë»ö¶È¼Ô¡¢¼«¼£ÂÎ
¡ÚÄê°÷¡Û¸½ÃÏ»²²Ã:70Ì¾¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã:200Ì¾
¡Ú»²²ÃÈñ¡ÛÌµÎÁ
¡Ú¿½¹þÊýË¡¡Û¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=ogle-mclhpa-b553ea26a23eadd0ef125add982e6a6b
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ËºÝ¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏ»²²Ã¤«¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤«¤ò¤´ÁªÂò¤Î¤¦¤¨¡¢¤ª´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¸½ÃÏ»²²Ã ÄùÀÚ¡§2025Ç¯11·î14Æü(¶â)17:00¤Þ¤Ç
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ÄùÀÚ¡§2025Ç¯11·î20Æü(ÌÚ)17:00¤Þ¤Ç
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¡Ö¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯Åù¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¼Â¾Ú»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¡×Êä½õ»ö¶È»öÌ³¶É
³ô¼°²ñ¼ÒÄ«Æü¹¹ð¼Ò¡Ê¼¹¹Ô¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Çー¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê¡Ë
meti_femtech@m.asakonet.co.jp
¡Ú¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¡Û
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÄ«Æü¹¹ð¼ÒµÚ¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Çー¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê¤¬¼èÆÀµÚ¤Ó´ÉÍý¤·¡¢°Ê²¼¤ËÄê¤á¤ë¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îÊý¿Ë¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦·ÐºÑ»º¶È¾Ê https://www.meti.go.jp/policy/kojinjyohohogo/kitei.pdf
¡¦Ä«Æü¹¹ð¼Ò https://www.asakonet.co.jp/utility/privacy/
¡¦£Î£Ô£Ô¥Çー¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê https://www.nttdata-strategy.com/information/policy/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒKids Public¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2015Ç¯¾®»ù²Ê°å¡¦¶¶ËÜÄ¾Ìé¤¬ÁÏÎ©¡£±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ò¹¯°åÎÅÁêÃÌ¥µー¥Ó¥¹¡Ö»ºÉØ¿Í²Ê¡¦¾®»ù²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢250Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¾®»ù²Ê°å¡¦»ºÉØ¿Í²Ê°å¡¦½õ»º»Õ¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÁêÃÌÂÐ±þ¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö»º¸å¤¦¤ÄÉÂ¤Î¹â¥ê¥¹¥¯¼Ô¤¬33.5%¸º¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¡¢Á´¹ñ230°Ê¾å¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬À®°é²áÄø¤ò·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¼Ò²ñ¡×¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒKids Public
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÈþÅÚÂåÄ®11－8 SKÈþÅÚÂåÄ®¥Ó¥ë5³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§¶¶ËÜÄ¾Ìé
ÀßÎ©¡§2015Ç¯
½¾¶È°÷¿ô¡§27Ì¾¡Ê2024Ç¯8·î¸½ºß¡Ë
½êÂ°°åÎÅ¼Ô¿ô¡§269Ì¾¡Ê2024Ç¯8·î¸½ºß¡Ë
URL¡§https://kids-public.co.jp/
»ºÉØ¿Í²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§https://obstetrics.jp/
¾®»ù²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§https://syounika.jp/
