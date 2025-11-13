ビートレンド株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：井上 英昭 以下、ビートレンド)は、飲食・小売業などの店舗を有する企業向けに、店舗販促に特化した顧客管理プラットフォーム『betrend』の開発・販売をしています。この度、ノーコード・ノンカスタマイズで提供する新ソリューション『betrend Lite』の第一弾として、『betrend Lite for スマレジ』をリリースしました。





『betrend Lite for スマレジ』は、顧客管理プラットフォーム『betrend』の機能をベースに、クラウドPOSレジ『スマレジ』との連携に特化したシンプルな管理画面でご利用いただける顧客管理サービスです。『スマレジ』の導入店舗であれば、通常の会計に使用しているスキャナーで『betrend Lite for スマレジ』のLINEミニアプリの会員証を読み取ることができ、購買金額に応じたポイント管理やクーポンの配布などの再来店施策が実施できるようになります。





『betrend Lite for スマレジ』で構築できるLINEミニアプリを利用した会員証は、『LINE』アプリ内に最短5秒でデジタル会員証を発行することができ、店舗のオペレーションを妨げることなく会員登録を促すことができるため、現場の負担を最小限に抑えながらクラウドPOSレジが再来店につながるパワフルな販促ツールへと進化します。





クラウドPOSレジ『スマレジ』との連携イメージ





管理画面では、会員の登録状況などが確認できるダッシュボードや、プレビューを見ながら作成できるクーポン機能やホーム画面のバナーの入れ替え機能など、豊富な機能をご利用いただけます。また、ご利用金額に応じてランク判定をする会員ランク機能やスクラッチゲームなどのオプションも用意されています。今後も本サービスがより多くの企業様にご利用いただけるよう、継続的に機能追加を行っていく予定です。





『betrend Lite for スマレジ』管理画面

『betrend Lite for スマレジ』で実現する再来店促進イメージ





■ビートレンド株式会社について

ビートレンド株式会社は、スマートフォン・タブレット・携帯電話などを活用し、企業が顧客との接点を統合的に管理・運用可能なスマートCRMを実現するプラットフォーム『betrend』を開発。2000年の創業以来、マーケティング手法の変化に対応し機能追加を行い、流通業や飲食・サービス業を中心に導入されています。情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS(ISO27001))認証取得のシステム運用とプライバシーマーク取得の個人情報管理体制により、安全で信頼性の高いシステムを提供しています。

ウェブサイト ： https://www.betrend.com/









■スマートCRMプラットフォーム『betrend』について

スマートフォン・携帯電話を活用し、企業がお客様へ情報配信可能なスマートCRMシステムです。スマートフォンアプリのプッシュ通知やメール、LINEなどのマルチコンタクトチャネルを有し、最適な情報配信手段を利用できます。また、ご利用金額・ポイント・来店などの行動履歴を分析・活用し、お客様にあわせた効率的なマーケティング施策を支援します。飲食・小売・サービス業を中心に幅広い業種・業態での導入実績がございます。





『betrend』サービス紹介動画 ： https://youtu.be/T6UYt4Q2gys

『betrend』×『LINEミニアプリ』連携紹介動画： https://youtu.be/tb8FAwCEY74





＊ 本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。