【BLUE BLUE】〈Paraboot〉別注・クロムエクセルレザー仕様「CHAMBORD」が登場―2025年11月13日（木）より予約スタート ―

株式会社 聖林公司

「上質なデイリーウェア」や「ヘビーデューティー」といったプロダクトを生み出してきた

〈BLUE BLUE（ブルーブルー）〉は、1908年フランスで創業した老舗シューズブランド

〈Paraboot（パラブーツ）〉の定番モデル「CHAMBORD（シャンボード）」を、

アメリカ〈ホーウィン社〉製クロムエクセルレザーで仕立てた特別な別注モデルとして、

2025年11月13日（木）より予約販売を開始いたします。

〈Paraboot〉と〈BLUE BLUE〉の美学が融合した、高品質でタフな一足が完成しました。

SEILIN ONLINE SHOP ▶ :https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/blueblue_paraboots.aspxView Item ▶ :https://www.hrm-eshop.com/shop/g/g1020365280105/

■商品情報

Paraboot × BLUE BLUE

クロムエクセル CHAMBORD \99,000（税込）

■予約期間

2025年11月13日（木）予定数量に達し次第終了

※店頭販売は2025年11月下旬～12月上旬より開始予定

今回の別注モデルは、一昨年に高い評価を得た〈BLUE BLUE〉別注モデル「MALO（マロ）」に続き、

〈Paraboot〉を象徴する1987年登場の定番モデル「CHAMBORD（シャンボード）」をベースに採用しました。

「CHAMBORD」は、U字型のモカシン縫いと太めのステッチによる重厚な表情が魅力。力強さと品格を併せ持つデザインが特徴です。また、高さのあるラウンドトゥフォルムが、登山靴由来のスポーティな佇まいを引き立てます。

アッパーには、アメリカを代表するタンナー〈ホーウィン社〉が誇るクロムエクセルレザーを使用。

豊富な油分を含み、丹念になめされた質感が生む深みのある艶と重厚感、しなやかな履き心地を兼ね備えています。履き込むほどに色味と質感が変化し、時間とともにその存在感を増していきます。

ソールには〈Paraboot〉独自の「パラテックスソール」を装着。耐水性と機能性に優れ、空気を蓄える構造により高いクッション性と衝撃吸収性を実現。しなやかさを備えながら、日常にも自然に馴染みます。

さらに、近年では希少なノルヴェージャン製法を採用。ドレスシューズにはない堅牢なつくりで、耐久性も確保しています。

また、インソールには〈Paraboot〉と〈BLUE BLUE〉両ブランドのロゴを刻印し、特別感を演出。

〈Paraboot〉社製のラバーソールによる高い耐久性とグリップ力を保ちながら、フレンチトラッドの

上品さとアメリカンレザーの力強さを融合させた、まさに“別注ならでは”の一足です。

〈BLUE BLUE〉が大切にしてきた“ワークとトラッドの均衡”が際立つ、実直で存在感のある仕上がりです。

加えて、今回はこのモデルに合わせてデザインされた、アンカー刺繍入りのホワイトリブソックスが付属します。

View Item ▶ :https://www.hrm-eshop.com/shop/g/g1020365280105/SEILIN ONLINE SHOP ▶ :https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/blueblue_paraboots.aspx

■商品情報

Paraboot × BLUE BLUE

クロムエクセル CHAMBORD \99,000（税込）

■予約期間

2025年11月13日（木）予定数量に達し次第終了

※店頭販売は2025年11月下旬～12月上旬より開始予定

最新情報は〈BLUE BLUE〉公式インスタグラムにて発信しております。

ぜひご覧ください。

Instagram ▶ :https://www.instagram.com/blue_blue_official/

【展開店舗】

・BLUE BLUE YOKOHAMA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sbly/) ※BLUE BLUE旗艦店

・SEILIN ONLINE SHOP(https://www.hrm-eshop.com/)

・HOLLYWOOD RANCH MARKET(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/shrm/)

・BLUE BLUE KOBE(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblk/)

・BLUE BLUE HAKATA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sblh/)

【Paraboot】

フランス発のシューズブランド。1908年レミー・リシャール・ポンヴェールが、アルピニストたちが集まるフランス東部の町イゾーに小さな靴工房を開くことからブランドスタートしました。主にアルピニストたち用の登山靴を製作。1927年、ブラジルのパラ港から出荷される良質な天然ラテックスを輸入し、ラバーソールを自社生産することを開始する。同時にタウンシューズの生産もスタート。パラブーツのブランド名はパラ港の名前に由来しています。パラブーツのシューズは登山靴をルーツとした堅牢な作りが特徴。また長時間履いても疲れにくいことも人気の理由の一つです。

【BLUE BLUE】

1980 年代前半に製作したデニムシャツからスタートしました。身に着けるほどに美しく変化していくデニムとインディゴブルーに拘り、素朴でベーシックな究極のデイリーウェアを追求しています。

【SNS／関連サイト】

・SEILIN ONLINE SHOP(https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/blueblue_paraboots.aspx) 特集ページ

・BLUE BLUE(https://www.hrm-eshop.com/blueblue) ブランドサイト

・BLUE BLUE(https://www.bluebluetokyo.com/) オフィシャルサイト

・BLUE BLUE(https://www.instagram.com/blue_blue_official) オフィシャルインスタグラム

・プレスリリース(https://www.hrm-eshop.com/shop/pg/1bb-paraboot-chambord-25fw/)

【リリースに関するお問い合わせ先】

www.hrm.co.jp(https://www.hrm.co.jp/)／ Instagram(https://www.instagram.com/seilin_official/)／ LINE@(https://page.line.me/cag4416e?openQrModal=true) ／ Facebook(https://www.facebook.com/hrm.co.jp)

株式会社 聖林公司プレス seilin-press@hrm.co.jp