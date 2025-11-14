日本人材ニュース、「外資系企業の採用に強い人材紹介会社（転職エージェント）」を選定し、特設ページを公開

株式会社日本人材ニュース社

人事専門誌「日本人材ニュース」を発行する株式会社日本人材ニュース社（東京都千代田区、代表取締役：吉越利成）は、「外資系企業の採用に強い人材紹介会社（転職エージェント）」を選定し、特設ページを公開いたしました。

「外資系企業の採用に強い人材紹介会社（転職エージェント）」とは

日本人材ニュースは、独自の専門性を磨き、外資系企業の採用支援（転職支援）で強みを発揮している人材紹介会社（転職エージェント）を人事関係者から推薦を受けて選定し、紹介しています。

「外資系企業の採用に強い人材紹介会社（転職エージェント）」一覧

・アンテロープキャリアコンサルティング

・キャリアビリティ

・KMF PARTNERS

・コンコードエグゼクティブグループ

・CPASSキャリア

・THRILL

・ロバート・ウォルターズ・ジャパン

【採用担当者の方へ】人材コンサルティング会社を推薦ください

優良と思われる「人材紹介」「ヘッドハンティング（リテインドサーチ）」「新卒採用」「アルバイト」「RPO」「HRテック」などの人材採用を支援するサービスを提供している会社がございましたら、下記リンク先より推薦ください。

「外資系企業の採用に強い人材紹介会社（転職エージェント）」に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

日本人材ニュース編集部

電話番号：03-5211-4447

メールアドレス：info@jinzainews.com

株式会社日本人材ニュース社について

株式会社日本人材ニュース社は、大手・上場企業の人事部長向け専門誌「日本人材ニュース」の発行、および、企業人事に役立つWebメディア「日本人材ニュースONLINE」を運営をしています。



所在地：〒102-0093 東京都千代田区平河町1-5-15 VORT平河町6F

代表者：代表取締役 吉越利成

設立：2006年2月23日

事業内容：

人事部長向け専門誌「日本人材ニュース」（1989年創刊）の編集・発行

企業人事に役立つ情報メディア「日本人材ニュースONLINE」の運営、記事コンテンツの提供など

「人材コンサルティング会社＆サービス ガイド100選 採用版」の編集・発行・運営

「人事コンサルティング会社＆サービス ガイド100選 育成・組織開発版」の編集・発行・運営

