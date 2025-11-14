十三夜に筋肉美と月見団子を堪能 創業50周年の明日香野がマッスルゲート関東大会に参加
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、50年間和菓子をお届けし続けている明日香野が、ゴールドジムが主催するボディコンテストの人気登竜門イベント「マッスルゲート関東大会」（11/2・市川市文化会館）に参加して、選手240人とスタッフの皆様に「月見団子」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334326&id=bodyimage1】
関東地区での本年度最後のマッスルゲートとして開催された今大会。全国から多くのトップレベルの選手が集まり、非常に厚い選手層となりました。
終始、熱気と歓声に包まれた大会のハイライトは女子フィジーク選手によるポーズダウン。審査委員長の大澤直子氏らのフリーポーズをなぞらえたダイナミックなポーズが披露され、来場者ら約650名の見守る会場に、割れんばかりの歓声が上がりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334326&id=bodyimage2】
明日香野がお届けした月見団子は大変好評で「今までで一番うれしい差し入れだった」との嬉しいお声もいただきました。偶然にも大会当日の11月2日は「十三夜」。和菓子を食べる甘いひとときに、お月見の風情を添えられました。
マッスルゲートは2017年に江ノ島で開催された「マッスルビーチ」を母体に発展し、現在は全国で年間36大会の開催を予定しています。2020年10月からは日本ボディビル・フィットネス連盟（JBBF）のルールに沿った種目や形式で実施。コロナ禍を機に運営方法を見直し、各地のゴールドジムを運営拠点とすることで全国展開に成功しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334326&id=bodyimage3】
明日香野はゴールドジムの企業理念「全ての人々に本当のフィットネスを」に共感し、大会に和菓子をお届けする形で参加させていただいています。
この理念は、弊社の掲げるミッション『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』にも通じています。ほんの少し、でも毎日を「喜び」で埋め尽くしていく、ちょっとしたことです。私たちはそんな食をお届けするため、今後も様々な活動を行っていきます。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような機会を通じて、様々なリアルなコミュニティを応援し、皆様との共創コミュニケーションを図ってまいります。
【大会概要】
大会名 ：マッスルゲート関東大会
主 催 ：株式会社THINKフィットネス（ゴールドジム）
開催日 ：2025年11月2日（日）
開催地 ：市川市文化会館（千葉県市川市大和田1-1-5）
公式サイト：https://musclegate.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334326&id=bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
