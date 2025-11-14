ふっかふかの厚手クッションで頬の締め付けを解消。「HMD快適フェイスパッド for Meta Quest 3」をリニューアルしました。
VR関連アクセサリーの企画・販売を行う株式会社ROOX（本社：東京都豊島区）は、2025年11月14日、同社の人気アクセサリー「HMD快適フェイスパッド for Meta Quest 3」のリニューアルを発表いたしました。人気の同製品に改良を加えてリリースいたします。
リニューアルした本製品は税・送料込で3,860円。リニューアル特典として、11月30日までのご注文について、予備のフェイスパッド1点をプレゼントします。
「締め付け」問題を解決
Meta社のヘッドマウントディスプレイ（HMD）は、目の周りをすっぽり覆う「接顔部」と呼ばれるパーツを顔に押し当てて固定します。500グラムもあるデバイスを顔面に縛り付けるという仕組みの関係で、おでこから頬にかけて強い力がかかり、頬にクッキリと痕が残るという問題が起こります。この課題を「HMD快適フェイスパッド」が解決します。
厚手のサラサラクッションで優しく支える
厚み16mm、押すと深々と沈み込むソフトで幅広のパッドが優しく支えます。
更に、VR睡眠を意識して独自に開発された厚さ20mmの交換用パッドも同梱。HMDストラップの締め付けを強くしなくてもしっかり固定されます。
また、表面にはサラサラ・シルクタッチの素材を採用し、長時間にわたって肌に触れても苦痛とならないよう工夫しました。
高さ調整機能を廃してより安定した構造に
従来の「快適フェイスパッド」は、パッド部の高さを３段階で調整するアジャスター機構がついていました。レンズと眼との距離を調節するのに便利な機能ですが、繊細な構造のため、破損しやすいという課題がありました。
一方で、フェイスパッドには十分な厚みがあるため、締め付け強度の調節を通じて高さ調整が可能です。
新製品では高さ調整機構を廃止して安定性を確保。
リニューアルした「HMD快適フェイスパッド」は、税・送料込で3,860円。リニューアル特典として、11月30日までのご注文について、予備のフェイスパッド1点をプレゼントします。
【製品情報】
製品名 ：HMD快適フェイスパッド
対応機種 ：Meta Quest3
内容物 ：接顔部、パッド2個（16mm厚, 20mm厚）
価格 ：3,860円（税・送料込み）
説明・購入：https://shop.roox.jp/product/yhdkfpoq2/
本件に関するお問合わせ先:
株式会社 ROOX （担当：水島）
電話: 03-3565-6815
株式会社ROOXについて：
株式会社ROOXは、「見出す、整える、結びつける」を信条とし、様々なアイテムの魅力を見出し、エンドユーザーの皆様にお届けします。スマートデバイスを中心とする生活をより楽しいものにするべく製品提案を行う「アクセサリー事業」のほか、様々な事業に取り組む気鋭の集団です。
https://shop.roox.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334289&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334289&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334289&id=bodyimage3】
配信元企業：株式会社ROOX
