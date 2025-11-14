生成AIウェビナーWEEK! 生成AI・LLM・RAGなどの導入から開発まで最新事例を紹介する特別企画！ AI業界をリードする4社が徹底解説！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334222&id=bodyimage1】
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、最先端の生成AI活用に焦点を当てたウェビナーイベント「生成AIウェビナーWEEK！生成AI・LLM・RAGなどの導入から開発まで最新事例を紹介する特別企画！AI業界をリードする4社が徹底解説！」を、2025年12月4日（木）～5日（金）の12時より開催いたします。
本イベントでは、AI業界の第一線で活躍する4社が登壇。 成果に直結する具体的な手法について事例を交えて詳細に解説します。
昨今、急激に対応を求められている生成AIの導入から社内人材戦略まで、貴社の今後の業務効率化をさらに加速させるためのヒントをお届けします！
ぜひ、お申込みください。
■ウェビナー概要
【2025年12月AIsmiley生成AIウェビナーWEEK!】
・主催：株式会社アイスマイリー
・日時：2025年12月4日（木）・12月5日（金） 各日 12:00~13:00
・場所：ウェビナー専用のURL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。
・費用：無料
・申込締切：実施ウェビナー当日の11:00まで
■DAY1：今必要とされるAI人材戦略と安定運用の秘訣！
AI駆動開発入門から進化するエンジニアの未来予想までを徹底解説
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334222&id=bodyimage2】
【開催日時】
2025年12月4日（木） 12:00～13:00
【登壇者】
・株式会社amoibe 代表取締役CEO 新條 隼人 氏
・テックファーム株式会社 執行役員 石立 宏志 氏
・ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 大内 雄介
【こんな方にお勧めのウェビナーです！】
・未来のDXに向けた「事業基盤」の再構築に興味のある方
・事業を中長期的に安定成長させたいとお考えの方
・AIを開発・運用プロセスに導入し、脱属人化と安定体制を実現したい方
・社内にSEがいる企業の方
・AI活用を進めたいエンジニア組織のリーダー
DAY1ウェビナーに参加
＝＝＝＞https://ai.aismiley.co.jp/form/20251204webinarweekday1
■DAY2：成果直結！ 生成AI導入・活用スキル習得ウェビナー
データ解析からスライド化までの実装戦略など、生成AIによる業務改革の具体事例をご紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334222&id=bodyimage3】
【開催日時】
2025年12月5日（金）12:00～13:00
【登壇者】
・株式会社LangCore CEO 北原 麦郎 氏
・CLINKS株式会社 経営企画室 アカウントマネージャー 赤塚 真央 氏
・ファシリテーター 株式会社アイスマイリー 葛尾 勇樹
【こんな方にお勧めのウェビナーです！】
・エンタープライズ企業でお勤めの方
・コールセンターDXにご興味のある方
・生成AI初級者～中級者
・生成AIを使った具体的な事例が知りたい方
・GoogleWorkSpace環境での業務効率化に興味がある方
・自社で使える生成AIサービスを探している方
DAY2ウェビナーに参加
＝＝＝＞https://ai.aismiley.co.jp/form/20251205webinarweekday2
＜注意事項＞
・フリーアドレスではご登録いただけませんので、恐れ入りますが、会社のメールアドレスをご使用いただきますようお願いいたします。
