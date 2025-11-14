いよいよ来週開催！静岡初の“ご当地鍋の祭典”『全国ご当地鍋まつり SHIZUOKA 2025』グランシップ広場にて大集合の3日間

静岡にいながら全国を旅する、秋の一大グルメイベント


寒さ深まるこの季節、心も体もホッとあたたまる“鍋フェス”がいよいよ静岡に登場！


2025年11月22日（土）～24日（月・祝）の3日間、静岡市東静岡のグランシップ広場にて、全国各地のご当地鍋が集結する『全国ご当地鍋まつり SHIZUOKA 2025』が初開催されます。



北海道の石狩鍋、九州のもつ鍋、沖縄の沖縄そば…日本全国には地域ごとに受け継がれてきた個性豊かなご当地鍋が数多く存在します。


その選りすぐりの味が一堂に会する「全国ご当地鍋まつり SHIZUOKA 2025 & しぞ～かEXPO」が、静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ広場」にて開催されます。




会場では、全国各地の本格的なご当地鍋はもちろん、静岡県内で活躍するお店の地元グルメ、親子で楽しめる体験コンテンツ、あったか焚き火エリアなど、多彩なコンテンツをご用意。


おいもフェスSHIZUOKAのチームが手掛ける本イベントは、食を通じて心も体も温まる特別な3日間をお届けします。



［山形］山形芋煮鍋

［福岡］元祖博多もつ鍋


［秋田］きりたんぽ鍋

［青森］ホタテ鍋


4つの魅力エリアで心も体も温まる体験を








１. 全国ご当地鍋エリア


北海道から沖縄まで、日本全国のご当地鍋が勢ぞろい。静岡にいながら全国の味覚を巡る旅が楽しめます。



２. しぞ～かEXPOエリア


静岡県内で活躍するお店や地元しぞ～か食材のフードが集まる特設エリア。地元の魅力を再発見できます。



３. 体験あそびエリア


縁日、遊び場、バンジートランポリン、スプーン作り体験など、親子で楽しめるコンテンツが充実。お子さま連れも安心してお楽しみいただけます。



４. 焼き芋体験エリア


秋を感じながら焼き芋でホクホクとあたたまる癒しのスペース。



その他にも...


絵本＆レジャーシートエリア 大道芸などの多彩なパフォーマンスも



イベント概要




イベント名： 全国ご当地鍋まつり SHIZUOKA 2025 & しぞ～かEXPO



開催日程：


2025年11月22日（土）11:00～20:00 2025年11月23日（日）11:00～20:00 2025年11月24日（月・祝）11:00～19:00


会場： 静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ広場」 〒422-8005 静岡県静岡市駿河区東静岡2丁目3-1 JR東静岡駅から徒歩3分



入場料について


◎ 当日券：500円


会場入場口前にて販売（現金・PayPay対応）



◎ 前売券：450円


前日23:59までオンラインで購入可能


優先入場＆15分早く入場できる特典付き（10:45から入場可能）


混雑が予想される開園時間をスムーズに入場したい方、


お得に楽しみたい方は、ぜひ前売券をご利用ください。



入場無料対象：


乳児～小学生までのお子さま 障がい者手帳をお持ちの方＋同伴者2名まで



雨天決行（荒天・自然災害時は中止の場合あり）



主催： 株式会社nonii




