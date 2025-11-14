2025年ブラックフライデーイベント『レガシーメディア大放出セール』最大20％オフで開催！【株式会社磁気研究所】

株式会社磁気研究所

株式会社磁気研究所（本社：東京都千代田区、代表取締役：齋藤邦之）は、11月14日(金)から11月27日(木)の2週間、直営WEBストア「FLASH STORE」および公式楽天ショップにて『レガシーメディア大放出セール』を開催いたします。

今年3月に実施した同セールでは、お客様に大変好評をいただき大盛況のうちに終了いたしました。今回のセールは、直営WEBストアに加え、公式楽天ショップでも同時開催いたします！

また、日頃のご愛顧への感謝を込めまして、本セール期間中に公式楽天ショップでご利用いただけるクーポンを配布いたします。商品購入時にご使用いただくことで、最大20％オフとなるお得なクーポンです。

対象製品は在庫限りとなりますので、是非この機会にお買い求めください！

セール概要

期間：11月14日(金)～11月27日(木)

※公式楽天ショップは20:00より特集ページを開放いたします

場所：直営WEBストア「FLASH STORE」、公式楽天ショップ「FLASH STORE」

直営ストア 特集ページはこちらから :https://flashstore.jp/view/category/ct14楽天 特集ページはこちらから :https://www.rakuten.co.jp/flashstore/contents/legacymediafair/

※クーポンは「公式楽天ショップ」の『レガシーメディア大放出セール』特集ページに入場したタイミングで配布されます。また、「公式楽天ショップ」でのみご使用いただけます。

※クーポン適用期間は、本セール開催中のみとなります。本セール終了後、クーポンはご使用いただけません。

※クーポン適用商品は、「公式楽天ショップ」のセール特集ページに掲載の商品のみとなります。

レガシーメディアとは

磁気研究所 展示室（現在非公開）

規格が古くなり今ではあまり使われなくなった記録媒体や、情報通信社会以前に主流だった新聞やテレビなどのメディアを指す言葉です。

磁気研究所は、記録媒体としてのレガシーメディア（カセットテープやフロッピーディスク、MOディスク、VHSなどのビデオテープ、MD（ミニディスク）など）を長らく取り扱ってまいりました。長年に渡り保有してきた在庫を、レガシーメディアを必要としているお客様にお届けするべく、『レガシーメディア大放出セール』を開催しております。

この機会に、是非弊社の品揃えをご覧ください！

店舗でも販売中！

秋葉原駅前の直営店舗「MAG-LAB」でも各商品を販売中！

秋葉原駅 昭和通り口より徒歩30秒

MAG-LAB

東京都千代田区神田佐久間町1-17

営業時間 9:00～20:00

定休日なし

株式会社磁気研究所とは

株式会社磁気研究所は、日本一の電気街である秋葉原で生まれ、フロッピーやディスクなど記録メディアのパイオニアとして成長し続けてきました。現在では、スマートフォンをより快適にするモバイルバッテリーやUSBメモリ、充電アクセサリーなど、多彩なデジタル製品も展開。「手頃で高品質な製品を、もっと身近に」をコンセプトに、現代のライフスタイルに欠かせない製品を開発・販売を行っています。これからも、お客様の「欲しい」に応える製品を生み出し、デジタルライフをより楽しく、快適にするお手伝いをしてまいります。

会社概要

会社名 ：株式会社磁気研究所 (Magnetic Laboratories Co., Ltd)

設立 ：1979年7月

資本金 ：1億円

代表者 ：代表取締役 齋藤邦之

従業員数 ：120名

事業内容 ：デジタル家電およびパソコン周辺機器の開発・製造・販売、データ復旧・コンバージョン

HP：https://www.mag-labo.com/