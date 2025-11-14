¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
²¹ÀôÃÏ¤Ç¤Î·§½ÐË×¤ËÈ÷¤¨¤ë¡¡°ÂÁ´¤Ë²¹Àô¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤È¡Ö·§¸¡ÃÎAI¡×¤ò¾Ò²ð¡¿AI¥«¥á¥é¤Î¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£ー
AI¥«¥á¥é¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£ー¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§·ó¾¾ÂóÌé¡¢ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î14Æü¡¢²¹ÀôÃÏ¤Ç¤Î·§½ÐË×ÂÐºö¤ÈAI¤Ë¤è¤ë·§¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö·§¸¡ÃÎAI¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.trinity4e.com/ai/bear-detection/column-02.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20251114
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333775&id=bodyimage1¡Û
¢£Áê¼¡¤°²¹ÀôÃÏ¤Ç¤Î·§½ÐË×¡¡°ÂÁ´¤ÊÍøÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿È÷¤¨¤¬É¬Í×
¶áÇ¯¡¢·§¤Î½ÐË×·ï¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¹ÀôÃÏ¤Ë¤â¤½¤Î±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¹ÀôÃÏ¤Ï»³Ãæ¤ä·ÌÃ«±è¤¤¤Ê¤É¼«Á³Ë¤«¤Ê¾ì½ê¤ËÎ©ÃÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¿¹ÎÓ¤¬¶á¤¯·§¤ÎÄÌ¤êÆ»¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤ä¡¢¿©¤ÙÊª¤Î¤Ë¤ª¤¤¡¦¤´¤ß¤Ê¤É¤¬·§¤ò°ú¤´ó¤»¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¿Í¤È·§¤ÎÀ¸³è·÷¤¬½Å¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë½©¤Ï²¹Àô¥·ー¥º¥ó¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢·§¤Î³èÆ°¤¬ºÇ¤â³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ²¹Àô¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯Êý¡¹¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Áá¤á¤ÎÂÐºö¤È¸«¼é¤êÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¢£·§Èï³²¤Î¼ÂÎã¤È²¹ÀôÃÏ¤Ç¿Ê¤à°ÂÁ´ÂÐºö
´ä¼ê¸©¤Î²¹ÀôÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë·§¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢½ÉÇñ¤ª¤è¤ÓÆüµ¢¤ê²¹Àô¤Î±Ä¶È¤ò°ì»þµÙ»ß¤¹¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢·§¤¬½ÐË×¤¹¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢Î¹´Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«¼£ÂÎ¡¦´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¦ÃÏ¸µ½»Ì±¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç·§ÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢
¡¦¤´¤ß´ÉÍý¤ÎÅ°Äì¡Ê¿©¤Ù»Ä¤·¤äÀ¸¤´¤ß¤ò³°¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¡Ë
¡¦·§Îë¤äÇúÃÝ¤Ë¤è¤ë·Ù¹ð
¡¦Ãí°Õ´µ¯¤Î´ÇÈÄ¤ä·Ç¼¨Êª¤ÎÀßÃÖ
¡¦·§¤Î¹ÔÆ°¤òÇÄ°®¤¹¤ë´Æ»ë¥«¥á¥é¤ÎÆ³Æþ
¤Ê¤É¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£·§¤Î½ÐË×¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÇÄ°®¤Ç¤¤ë¡Ö·§¸¡ÃÎAI¡×
¡Ö·§¸¡ÃÎAI¡×¤Ï¡¢²°³°¤ËÀßÃÖ¤·¤¿AI¥«¥á¥é¤¬·§¤ò¼«Æ°¤Ç¸¡ÃÎ¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄÌÃÎ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤âÄÌÃÎ¤¬Íè¤¿¤é±ó³Ö´Æ»ë¤Ç¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
SIM¥ëー¥¿ー¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤¬¤Ê¤¤»³´ÖÉô¤Ç¤âÀßÃÖ²ÄÇ½¡£
¢¨ÆâÂ¢¤¹¤ëSIM¤Ï¡¢Docomo¤Î²óÀþ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀßÃÖ¾ì½ê¤¬Docomo¤ÎÅÅÇÈÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¹©»öÉÔÍ×¤Î´Ê°×ÀßÃÖ·¿¤Ç¡¢ÀìÌç¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤´¼«¿È¤Ç´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¡¦°ÜÀß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÅÅ¸»¤¬¤¢¤ì¤ÐÆÏ¤¤¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¤¹¤°¤Ë±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²¹ÀôÃÏ¤ä´Ñ¸÷»ÜÀß¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢·§¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ÈÈï³²ËÉ»ß¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö·§¸¡ÃÎAI¡×¤òºÇÂç2½µ´Ö¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
Æ³ÆþÁ°¤ËÀÇ½¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö·§¸¡ÃÎAI¡×¤òºÇÂç2½µ´Ö¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ÎÀßÃÖ´Ä¶¤Ç¸¡ÃÎÀÇ½¤äÁàºîÀ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ³Æþ¸¡Æ¤Ãæ¤Î»ÜÀß¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¢¨¸Ä¿Í¤ÎÊý¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ¡´ï¤ÎÊÖÁ÷ÎÁ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Æ¤´ÉéÃ´¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤ä¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£½é´üÈñÍÑ0±ß¤ÇÆ³Æþ²ÄÇ½¡¡·î³Û14,000±ß¡ÊÀÇ¹þ15,400±ß¡Ë¤«¤é
¡Ö·§¸¡ÃÎAI¡×¤Ï¡¢½é´üÈñÍÑ0±ß¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ë·î³ÛÀ©¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑ´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢4¤Ä¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡Û
¡¦SIM¤Ê¤·¥×¥é¥ó¡§·î³Û 14,000±ß¡ÊÀÇ¹þ 15,400±ß¡Ë¢¨¤¹¤Ç¤ËÀßÃÖÀè¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
¡¦SIMÉÕ¤¡Ê10GB¡Ë¥×¥é¥ó¡§·î³Û 16,000±ß¡ÊÀÇ¹þ 17,600±ß¡Ë
¡¦SIMÉÕ¤¡Ê30GB¡Ë¥×¥é¥ó¡§·î³Û 17,000±ß¡ÊÀÇ¹þ 18,700±ß¡Ë
