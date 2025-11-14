SANY Heavy Industryの「3つの変革」戦略が成長を促進：第3四半期の売上高が10.73％急増





上海、2025年11月13日/PRNewswire/ -- SANY Heavy Industry Co., Ltd(600031）はこのほど2025年第3四半期の財務報告を発表し、主要業績指標で堅調な成長を示した。



Decarbonization and Digitalization Transformation Empowering High-quality Development



・第3四半期の売上高は29億6,000万ドルに達し、前年同期比で10.73％増加した。株主に帰属する純利益は2億7,000万ドルに達し、48.18％の急増となった。

・2025年初から第3四半期までの累計売上高は91億8,000万ドルに達し、前年同期比で13.56％増加。株主に帰属する純利益は10億ドルに上昇し、前年同期比で46.58％の増加となった。2025年初から第3四半期までの営業活動による純キャッシュフローは20億3,000万ドルに達し、前年同期比で17.55％増加。収益性の大幅な改善を示している。

これらの好調な業績は、SANY Heavy Industryが推進する「三つの変革」――すなわちグローバル化、デジタル化、そして低炭素化――に焦点を当てた戦略の成功を裏付けている。

グローバル化と脱炭素化の相乗効果

SANYのグローバル展開と持続可能な発展戦略は、世界各地で着実に進展している。

アフリカ市場では、SANY Silicon Energyが手掛けたザンビア・チョワ鉱山の太陽光発電プロジェクトが、11月1日に無事に送電網に接続された。本プロジェクトは鉱山地域の既存資源を統合し、先進的なマイクログリッド型エネルギーシステムを活用することで、鉱山車両や建設機械のエネルギー需要を効率的に満たしている。この取り組みは、鉱山運営に安定した電力を提供するだけでなく、ザンビアにおける「グリーンマイン」のモデル基地の創設にも貢献している。

さらに、SANYはオーストリアのライファイゼン・インターナショナル銀行との戦略的パートナーシップを通じて欧州市場でのブレークスルーを達成し、エネルギープロジェクト向けの新たな資金調達モデルの開発と欧州市場での成長促進を目指している。

デジタル化変革が高品質な成長を促進

SANY Groupは、2025年グローバル・シミュレーション会議で、リアルタイムシミュレーション、インテリジェント運転、作業シミュレーション、多機械連携などを強調した、革新的なAI対応シミュレーション技術を披露した。SANYは、産業界や学術界との連携を深化させることで、インテリジェントシミュレーション技術を製品イノベーションに応用し、競争力を高めるとともに、建設機械業界のデジタル変革を推進することを目指している。

SANY Heavy Industry'は、「三つの変革」戦略を着実に実行することで、グローバル展開、デジタル化、低炭素化の各分野で大きな成果を上げている。今後も同社は、これらの中核戦略を着実に推進し続け、グローバル顧客の変化するニーズに応え、デジタル変革による競争力強化を図り、長期的で持続可能な成長を実現していく。

（日本語リリース：クライアント提供）

