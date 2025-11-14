メアリー・ケイ・アッシュ財団（R）、ベイラー・スコット＆ホワイト・ヘルスでのがん研究と早期発見の推進に50万ドルを寄付

資金提供には画期的な臨床試験への支援とテキサスがん阻止研究所（Texas Cancer Interception Institute）への複数年にわたる寄付が含まれており、財団は20年間にわたるパートナーシップによりサークル・オブ・ケア賞を受賞

ダラス--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- メアリー・ケイ・アッシュ財団®は、ほぼ30年にわたり女性の健康に関するイノベーションを推進しており、先駆的なトリプルネガティブ乳がんの臨床試験を加速し、新設されたテキサスがん阻止研究所で治療を対処型から予防型へと転換する早期発見イニシアチブを推進するため、ベイラー・スコット＆ホワイト・ダラス財団に50万ドルの助成金を提供することを発表しました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20251113942586/ja/





In recognition of its steadfast, decades-long commitment to women’s health, the Mary Kay Ash Foundation was honored with the prestigious Circle of Care Award at the 2025 Celebrating Women Luncheon, hosted by the Baylor Scott & White Dallas Foundation. The award celebrates those who have made a profound impact in shaping the future of breast cancer care through advocacy, philanthropy, and innovation. Since its inception, the luncheon has raised more than $42 million to fund research, advance detection, and support programs that empower women and families facing breast cancer. Photo Credit: Kristina Bowman

助成金の内訳：

・世界的に有名なCelebrating Womenが支援する乳がん研究委員長を務めるジョイス・オショーネシー医学博士が主導する、先進的なTRIM-EBC臨床試験への継続的な支援として10万ドルが提供されます。この試験では、過体重の乳がん患者における再発リスクを低減する減量薬の効果を探ります。

・2つ目は、テキサスがん阻止研究所への複数年にわたる寄付で、同研究所は、がんを最も治療しやすい初期段階での発見と阻止を目標とし、女性のがん体験を「私はがんを患っている」から「がんを患っているけれど、早期発見できた」へと変化させることを目指します。本プログラムは、より大規模に展開することを想定して設計されており、乳がん患者の生存率と治療後の生活を改善するため、早期発見・介入戦略の革新を目指します。

この最新のコミットメントは、両団体の共通のミッションを強調するもので、治療の成果を向上し、比較的女性に発症しやすいがんの治癒を促進し、変革をもたらすがん研究への投資と言えます。過去20年間、メアリー・ケイ・アッシュ財団®はベイラー・スコット＆ホワイト・ダラス財団に130万ドルを寄付しており、これは、科学的発見と思いやりに根ざした長期にわたる連携を象徴するものです。

メアリー・ケイ・アッシュ財団の理事会会長であるマイケル・ランスフォードは、「メアリー・ケイ・アッシュ財団は、女性に多く発症するがんの治療法の発見に引き続き尽力しています。当財団の活動は、母親たち、娘たち、姉妹たち、そして私たちの人生に関わるすべての女性のためのものです。 この助成金は、がん治療を再定義における力強い次の一歩となります。それは、がん治療後の長く健康な生活という目標を掲げ、対処型から早期発見と実行可能な治療選択肢の提供への移行です。ベイラー・スコット＆ホワイト・ヘルスとともに、女性の健康の未来を形作っていくことを光栄に思います」と述べています。





Mary Kay Ash Foundation’s grant of $500,000 includes: $100,000 in continued support of a forward-thinking TRIM-EBC Clinical Trial led by world-renowned Celebrating Women chair for Breast Cancer Research, Joyce O’Shaughnessy, MD. The trial explores the potential of weight-loss medications to reduce recurrence risk in overweight breast cancer patients. Photo Credit: Baylor Scott & White Health

メアリー・ケイ・アッシュ財団は、女性の健康に対する長年にわたる揺るぎない貢献が認められ、ベイラー・スコット＆ホワイト・ダラス財団主催の2025年Celebrating Women昼食会において、名誉あるサークル・オブ・ケア賞を受賞しました。この賞は、アドボカシー活動、慈善活動、そしてイノベーションを通して、乳がんケアの未来を形作る上で多大な貢献した人々や組織を称えるものです。この昼食会は創設以来、4200万ドル以上の資金を集め、研究、早期発見、そして乳がんと闘う女性とその家族のための支援プログラムに資金を提供しています。

ベイラー・スコット＆ホワイト・ダラス財団のクリスティーナ・グッドマン理事長は、「メアリー・ケイ・アッシュ財団は、女性が世界を変える力を持っていると信じていました。その信念は、早期発見とより優れた治療への投資を通じて女性の健康を促進するという彼女の名前を冠した財団による大胆な取り組みを通して生き続けています。ジョイス・オショーネシー医師のような優れた知性と慈悲深い心が融合すると、素晴らしいことが起こります。このパートナーシップは、地域社会の患者さんとそのご家族に希望、癒し、そして新たな可能性をもたらすことにフォーカスしています」と述べています。

ご存知でしたか？

メアリー・ケイは、世界中の女性に多く発症するがんを撲滅することに尽力しており、その影響は、複数の大陸のメアリー ・ケイ組織が推進する研究への資金提供と啓発キャンペーンを通じて世界中に広がっています。

・スペインでは、メアリー・ケイはFERO財団とともに転移性乳がんの研究を支援しています。

・ブラジルでは、メアリー・ケイ協会が毎年何千人もの女性を対象にしたがん教育および検診プログラムに資金を提供しています。

・マレーシアでは、メアリー・ケイはマレーシア国立がん協会と協力し、早期発見を推進しています。

・カナダでは、 メアリー・ケイ・アッシュ慈善財団が、がん治療を受けている女性のための「Look Good Feel Better®」ワークショップを支援し、がん治療後の女性が美しくいられるよう、製品の寄付を行っています。

メアリー・ケイ、そのグローバル市場、そして同社が支援する4つの財団と慈善基金は、女性に発症するがんの撲滅に向け、世界中で約4400万ドルを寄付してきました。女性の健康とエンパワーメントの推進から天然資源の保護、そして持続的変革の促進に至るまで、メアリー・ケイの継続的な世界的貢献については、2025年サステナビリティ・レポートで詳しくご覧ください。

メアリー・ケイ・アッシュ財団®について

メアリー・ケイ・アッシュの「世界中の女性の生活を豊かにしたい」という夢のもと、メアリー・ケイ・アッシュ財団®は、家庭内暴力の撲滅と、女性特有のがんの治療法を開発するため、画期的ながん研究への投資のために資金を集め、それらを分配しています。1996年以来、メアリー・ケイ・アッシュ財団は、その2つのミッションに賛同する団体に9800万ドル以上を寄付してきました。さらに、財団は啓発活動、地域社会へのアウトリーチ・プログラム、そして女性の健康と安全を実現するための法整備への支援も行っています。力を合わせることで、女性にとってより良い世界を築くことができます。女性を支援し、力を身につけるるための教育、アドボカシー活動、ボランティア活動、寄付、そして命を救う活動への参加方法については、marykayashfoundation.orgをご覧いただくか、FacebookやInstagramでフォローしてください。

ベイラー・スコット＆ホワイト・ダラス財団について

ベイラー・スコット＆ホワイト・ダラス財団は、ベイラー・スコット＆ホワイト・ヘルスの使命を推進するための資金を調達しています。クリスチャンの癒しのミニストリーとして設立されたベイラー・スコット＆ホワイト・ヘルスは、すべての個人、家族、そして地域社会の健康を促進しています。ベイラー・スコット＆ホワイト・ダラス財団では、慈善活動が変革の触媒となり、イノベーションを推進し、思いやりに基づくケアへのアクセスを拡大し、より多くの人々がより良い生活を送ることができるよう支援し、北テキサスの医療の未来を形作るために協力しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20251113942586/ja/

Contacts

Mary Kay Ash Foundation®

Newsroom.marykay.com

info@marykayashfoundation.org

Source: Mary Kay





