ディスプレイ技術市場は、自動車とスマートフォンのイノベーションによって2032年までに2,150億9,000万米ドルに達する
ディスプレイ技術市場の概要
世界のディスプレイ技術市場は、業界全体で視覚体験を変革し続けており、イノベーションと導入の両方において新たなマイルストーンを達成しています。2023 年に 1,592 億米ドルと評価される市場は、2024 年から 2032 年にかけて 3.4% の CAGR で拡大し、2032 年までに 2,150 億 9,000 万米ドルに成長すると予測されています。この成長は、自動車やスマートフォン技術の急速な進歩と、複数の分野で高解像度でエネルギー効率の高いディスプレイ パネルの使用の増加に大きく影響されています。
業界が進化するにつれて、メーカーは優れたパフォーマンスとエネルギー効率を実現するために、OLED、量子ドット、LED、およびフレキシブル ディスプレイ テクノロジーに注力しています。色精度、コントラスト比、耐久性が向上した革新的なディスプレイの導入により、スマートフォン、車両、ウェアラブル全体にわたる消費者の期待が再定義されました。
AET Displays: 地域ディスプレイ統合の先駆者
AET Displays は、賢明な投資と地域固有の戦略を活用して成長を加速し、ディスプレイ テクノロジー業界の主要企業となっています。AET Displays は、消費者行動や規制状況などの現地市場のダイナミクスを理解することで、最大限の効果をもたらすために製品を効果的にカスタマイズしました。
強力なインフラストラクチャと全国に 80 を超えるパートナーと販売代理店を備えた AET Displays は、20 の異なるセクターに 25,000 平方メートルを超える LED ディスプレイを設置しました。インド全土に戦略的に配置された 1 つの組立工場、3 つのオフィス、3 つのカスタマー エクスペリエンス センター、5 つのサービス センターからなるネットワークにより、シームレスな配送とサポートが保証されます。
AET Displays は、50 を超える製品のポートフォリオの拡大により、2024 年に 5,000 を超える展開を達成することを目指しています。同社の堅牢なサプライチェーン、オペレーショナルエクセレンス、顧客満足への取り組みにより、ディスプレイ業界における継続的な成長とリーダーシップの基盤が構築されました。
主要な市場成長ドライバーと傾向
自動車およびスマートフォン産業は、依然としてディスプレイ技術市場の主要な成長エンジンです。
自動車分野では、電気自動車や自動運転車への移行により、高度なインフォテインメントおよびデジタル ダッシュボード システムに対する大きな需要が高まっています。テスラやメルセデス・ベンツなどの企業は、大型タッチスクリーン インターフェイスと MBUX などの AI 統合インフォテインメント プラットフォームで新たなベンチマークを設定しました。
同時に、スマートフォン分野では、鮮やかな色、深みのある黒、エネルギー効率で知られる AMOLED ディスプレイの採用が急激に増加しています。2023年だけでも、中小型AMOLEDの出荷台数は前年比11%増の8億4,200万台に達した。この成長は、パンデミック後のアウトドア活動の復活と、iPhone 15 シリーズなどの新しいフラッグシップ モデルの発売によって推進されました。
