StreamFab今年のブラックフライデーセール、オールインワン製品が“33％OFF” の特別価格で登場！
2025年11月中旬──動画ダウンロードソフト「StreamFab（ストリームファブ）」は、ブラックフライデーシーズンの到来にあわせて、期間限定セールを開催予定です。
今年は例年よりもさらにパワーアップし、人気製品「StreamFab オールインワン（無期限版）」が、通常価格より33％OFFという過去最大級の割引で登場します。
年間を通しても最もお得に購入できるタイミングであり、購入を検討していたユーザーにとってまさに絶好のチャンスです。
ブラックフライデー限定特価
今回のセールでは、通常より約2万円以上お得に購入できる特別価格が設定されています。
● 通常価格：62,350円
● ブラックフライデー価格：41,770円（約33% OFF）
つまり、
● 通常より 20,580円割引
● 平常セール（30% OFF・43,500円）より さらに1,730円安い！
しかも、5ライセンス付き・Amazonギフト券3,500円分が同梱される特典も用意されています。
購入・詳細はこちら： https://streamfab.jp/streamfab.htm
StreamFab オールインワンとは？
「StreamFab オールインワン」は、世界1000以上の動画配信サイトに対応する総合ダウンロードソフトです。Amazonプライムビデオ、Netflix、Disney+、YouTube、Hulu、U-NEXT、ABEMA、TVer などの人気サービスに対応し、高画質で映画・ドラマ・アニメを保存可能。
オフライン再生に対応しているため、通信量を気にせずどこでも視聴できます。
さらに、広告の自動スキップ、字幕や音声の選択保存にも対応。
自分好みの環境で動画を楽しめる“究極のダウンロードツール”です。
StreamFabブラックフライデーセール開始時期について
ブラックフライデーキャンペーンは11月中旬よりスタート予定。
セール情報や追加特典などの詳細は、公式ページで順次公開されます。
最新情報はこちらからチェック！
● キャンペーン情報：https://streamfab.jp/promotion.htm
● 製品一覧・購入ページ：https://streamfab.jp/streamfab.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
