四季折々の食材を使った京都らしいお番菜とともに！ とんかつ『五彩庵』2025年11月18日(火)オープン！〈大丸京都店 8階 レストランフロア〉

食べ応えのある肉感と豊かな脂のうまみ。彩り豊かなお番菜を添えて。

ロースかつ膳（130ｇ）税込2,480円

五感を満たす彩り。揚げたてサクサクを色とりどりのお番菜とともに。

表面はサクッと香ばしく、中は余熱で肉汁やうまみを閉じ込め、しっとりと柔らかく。丁寧な仕込みと熟練の技術が冴える、揚げたてとんかつ。四季折々の食材を使った京都らしいお番菜とともにゆっくりとお楽しみください。

『とんかつ 五彩庵（ごさいあん）』

場所＝大丸京都店 8階レストランフロア

営業時間＝11時～22時＜ラストオーダーは21時＞

※年末年始は異なる

厳選された京都の銘柄豚。肉のうまみと脂の甘みをご堪能ください。

京都ぽーく ロースかつ膳（180g）税込3,700円

「梅しそ巻きひれかつ」とともに、京都らしい味わいさまざま、少量ずつ彩りよく。

大丸膳 税込2,700円

梅しそ巻きひれかつ、チーズしゃぶかつ、海老フライの3種に、お番菜や和スイーツも。

三種の彩り膳 税込2,640円