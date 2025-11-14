TOURISE 2025、エージェンティック・ツーリズム・イニシアチブを発表しインテリジェントな旅行向けプロトコルの先駆者に

サウジアラビア、リヤド--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 初開催のTOURISEサミットでエージェンティック・ツーリズム・イニシアチブが発表され、旅のあらゆる段階を変革するためのユニバーサルなデジタルフレームワークである、世界初の観光向けエージェンティック・プロトコルが紹介されました。

His Excellency Ahmed Al Khateeb, Saudi Arabia's Minister of Tourism and Chairman of TOURISE, launches the Agentic Tourism Initiative on the second day of TOURISE.

TOURISEおよびGlobantのパートナーシップにより立ち上げられたこのイニシアチブは、好評のホワイトペーパー『Tourism’s AI Takeover: Reinventing Travel through Agentic Tourism（観光のAIの革新：エージェンティック・ツーリズムによる旅行の再構築）』が生み出した勢いに乗り、AIの画期的な応用例を創出します。これは、ホワイトペーパーで提唱された、観光AIのためのオープンプロトコルの創出という要請に直接応えるものであり、旅行の構想から帰宅までの過程でAIエージェントがどのように関わるかを定義しています。その結果、グローバルな観光エコシステム全体で、インテリジェントかつシームレスで、持続可能な旅行体験が実現します。

このイニシアチブは、Globant、レッド・シー・グローバル、HUMAIN、リヤド航空、キング・サルマン国際空港、世界旅行ツーリズム協議会、アマゾン・ウェブ・サービス、セールスフォース、Hollibob、Trip.comなど、テクノロジー、インフラ、航空、観光地運営のリーダーといった多様な創立メンバーからなる連合体です。この協働的なアプローチにより、エージェンティック・プロトコルは技術的に堅牢で、インクルーシブで、世界中の旅行者、事業者、観光地の変化するニーズに適応できるものとなっています。

「イノベーションとコラボレーションを通じて世界の旅行の未来を形作るという私たちのコミットメントを反映して、この王国からエージェンティック・ツーリズム・イニシアチブが始動することを誇りに思います。このプロトコルは、テクノロジーと人間の探究心を調和させるための大胆な一歩を表しています。AIを共感と文化的インテリジェンスに結びつけることで、私たちは旅行者の体験を向上させるだけでなく、旅行先が持続的かつインクルーシブに、目的を持って成長していくことを支援します」と、サウジアラビア観光大臣アハメド・アル・ハティーブ閣下は述べています。

このイニシアチブは、「期待されるものをデジタル化し、想定外のものを人間化する」という理念に基づき、人間の創造性、共感、つながりを置き換えるのではなく増幅させることを目指しています。AIはイネーブラーとして、旅行を有意義なものにする人々と場所に力を与えるとともに、旅行先が長期的かつ持続可能な成長を達成できるよう支援します。

「私たちは、テクノロジーと人間の創意工夫が融合し、よりスマートなだけでなく非常にパーソナルで真に記憶に残る体験を生み出すような、観光業の新時代の夜明けを目にしています。エージェンティック・ツーリズム・イニシアチブは、単なる技術的なマイルストーンではありません。旅行におけるAIの用途を形成するための戦略的な飛躍です。共通プロトコルを構築することで、この変革がインクルーシブで安全で、すべての人にとって有益なものとなることを保証します」と、GlobantのCEO兼共同創設者であるマルティン・ミゴヤ氏は述べています。

TOURISEについて

TOURISEは、世界の観光に新たな展望を切り開く、世界でも有数のプラットフォームです。

サウジアラビア観光省の主導のもと、サウジアラビア政府観光局の支援を受け、初開催となるTOURISEサミットがサウジアラビア・リヤドで開催されます（2025年11月11日～13日）。

本イベントには、政府、ビジネス、投資、観光、テクノロジーの各分野の先見的リーダーが集結し、変革的な取引を推進するとともに、世界の観光産業の未来を再定義する、高い影響力を持つ取り組みを実現します。

TOURISEは、世界中からの参加者を歓迎すると同時に、業界の発展を形作る意思決定者へのアクセスも提供します。サミット終了後も、TOURISEは年間を通して活動するプラットフォームとして、斬新なアイデアを現実的なソリューションへと変えていきます。

ここで、今後50年間の観光の未来が形作られ、参加者の協力のもと、組織は力強く前進します。

詳細は、 www.tourise.com をご覧ください。

