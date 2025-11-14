泣いてもOK！騒いでも大丈夫。親子が響き合う「0歳からのコンサート」滋賀県守山市で開催

まーる音楽教室

滋賀県守山市を拠点に活動する「まーる音楽教室」（代表：森口美和子）は、“泣いてもOK・騒いでも大丈夫”な親子参加型コンサート「0歳からのコンサート」を2025年11月24日（月・祝）に守山市民ホール（滋賀県守山市三宅町125）小ホールで開催します。

幅広い年齢の子どもが安心して参加できる「ノンストップ45分」の生演奏コンサートです。

バイオリン・フルート・クラリネット・トランペット・チェロ・ピアノによる本格的な生演奏をノンストップで45分間お届けします。クラシックから童謡、手あそび歌まで、子どもの感性を刺激し、親の心を解きほぐすプログラムです。途中で泣いても、立ち上がっても大丈夫。親子で歌い、体を動かし、ふれあう時間そのものが音楽になります。

守山市民ホールでの公演のようす

■コンサート概要

日時：2025年11月24日（月・祝）

開場10:25／開演10:45／終演予定11:30

会場：守山市民ホール 小ホール（滋賀県守山市三宅町125）

入場料：1名あたり540円（大人・子ども同料金）

定員：先着50組

対象：0歳からOK（車椅子・ベビーカー入場可、マット席あり）

代表の森口美和子が歌いながら会場をまわるようす

■代表・森口の思い

コロナ禍で出産し、誰にも会えずに育児をしていたころ。赤ちゃんを抱きながら毎日歌を口ずさんだ日々。音楽には、人の心をまるくする力がある。その温もりを地域の親子にも届けたい。そう思ってコンサートを始めました。

2021年から開催を重ね、これまでに延べ1700人以上の親子が来場。

「親子で笑顔になれた」「久しぶりに人とつながれた」といった声が寄せられ、守山のまちに“音の輪”が広がり続けています。

会場と一体となって、ふれあい遊びをするようす

■音楽でまるくつながる地域へ

このコンサートは単なる音楽イベントではありません。孤立しがちな子育て世代が安心して集える“居場所づくり”の一環です。

まーる音楽教室は「音楽で人と人をまるくつなぐ」を理念に、リトミックやアートワークショップなど、心を育む活動を展開。

“感じて・選んで・表現する”力を育てるレッスンを通して、地域全体で子育てを支える文化を広げています。

本格クラシックオペラ歌唱守山市民ホール小ホールオープン前のカフェを貸切コンサートのようす

■まーる音楽教室について

代表者：森口美和子

活動内容：親子向けコンサート、リトミック、手遊び歌、ワークショップなど

理念：「音楽で人と人をまるくつなぐ」

■お問い合わせ・お申し込み

申込フォーム：https://mar-music.jp

メール：mar.music888@gmail.com

Instagram：@mar_miwako

【本件に関するお問合せ先】

mar.music888@gmail.com