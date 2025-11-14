TOURISEアワード2025：東京、ニューヨーク、アンカシュ、パリが最高賞を受賞

サウジアラビア、リヤド--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 初開催となるTOURISEアワードの受賞者が発表されました。本アワードは、現代の旅行者に向けて探検・ホスピタリティ・文化的つながりの新しいかたちを提示し、真に忘れがたい体験を届けるための革新と卓越性の新たな基準を打ち立てた観光地を称えるものです。

His Excellency Ahmed Al-Khateeb, Minister of Tourism and TOURISE Chairman, celebrates with the winners of the TOURISE Awards

この表彰式は、ムハンマド・ビン・サルマン・ビン・アブドゥルアズィーズ・アル・サウード皇太子（サウジアラビア王国首相）による後援のもと開催された初の「TOURISEサミット」にて行われました。今回の最大の受賞地となったのは日本の東京で、最も栄誉ある「Best Overall Destination（最優秀総合観光地）」のタイトルを獲得しました。さらに、東京は「Best Food & Culinary（最優秀食文化観光地）」および「Best Entertainment（最優秀エンターテインメント観光地）」にも選出され、革新性とエネルギー、そして忘れられない体験を提供する世界都市としての地位を改めて示しました。

2025年 各部門受賞地

独立した多分野の審査委員会により、旅行者や業界リーダー、世界中の組織から寄せられた多数のノミネーションの中から選ばれた今年の受賞地は、心を揺さぶる文化、枠を超えた体験、そして長く記憶に残る思い出を体現しています。これらの都市は、文化や芸術を没入型体験へと昇華させ、冒険の概念を一新し、地域の食材を世界水準の食文化へと発展させ、リテールを創造的な場づくりとして再定義し、都市空間を革新的なエンターテインメントで彩りました。

各部門の受賞地は以下の通りです。

・Best Arts & Culture Destination（最優秀アート＆カルチャー観光地）：ニューヨーク（米国）巨大都市でありながら、名門美術館や世界的な舞台芸術がオフ・ブロードウェイの地域文化と融合し、あらゆる街角で自分好みのシーンを見つけられる街。

・Best Adventure Destination（最優秀アドベンチャー観光地）：アンカシュ（ペルー）コルディリェラ・ブランカ山脈のターコイズブルーの湖、高地トレイル、劇的な山頂を擁し、アンデス冒険の象徴的な地として旅人の憧れを集める目的地。

・Best Food & Culinary Destination（最優秀食文化観光地）：東京（日本）庶民的なカウンターから多皿構成の革新的な懐石まで、他に類を見ない深みを持つ食文化を誇る世界屈指の美食都市。

・Best Shopping Destination（最優秀ショッピング観光地）：パリ（フランス）「光の都」として知られる世界のファッション首都。伝統と現代性を融合させ、アトリエやコンセプトストア、再生された街区を通じて、ショッピングを文化体験へと昇華させています。

・Best Entertainment Destination（最優秀エンターテインメント観光地）：東京（日本）世界的なテーマパークや屋内型の没入体験、先進的な音楽・カルチャーシーンまで、あらゆる人に感動を届ける都市。

「今夜の受賞地は、単なる地名ではありません。それぞれが文化をつなぎ、想像力を刺激する“生きたインスピレーション”です」サウジアラビア観光大臣でありTOURISE理事会会長のアハメド・アル・ハティーブ閣下は述べました。「TOURISEは次の50年の旅を形づくる存在であり、これらの都市は“意義ある、変革的な観光”の可能性を示しています。現代の旅行者が求めるのは、本物で、創造的な、土地と深くつながれる体験です。私たちは彼らのビジョンと志に学び、共に観光の未来を創造し、地域社会を強化し、世界をより近づけていきます」

忘れがたい夜

授賞式はリヤドのザ・リッツ・カールトンで開催され、華やかなガラディナーとして執り行われました。料理はシェフのナワル・アルハラウィ氏が監修し、国際的ヴォーカリストのローレン・オールレッド氏が、サウジアラビアのファッションデザイナー、マシャエル・アル・ファリス氏によるドレスと、リヤド発のジュエリーブランド「APOA（A Piece of Art）」のアクセサリーを身にまとい、圧巻のパフォーマンスを披露しました。当夜はTOURISEが掲げる「グローバルホスピタリティと文化交流の精神」を体現し、料理を通じて語るストーリーテリングをテーマに、サウジアラビア各地の多様な郷土料理に国際的なエッセンスを加え、来場者を驚きと感動で包みました。

世界的専門家による審査

独立した多分野の審査委員会には、フォーブス・トラベルガイド、ミシュランガイド、テート・モダン、コンデナスト、ブリティッシュ・ファッション・カウンシルなど、旅行・ファッション・食・エンターテインメントの第一線で活躍してきた有識者が名を連ねました。

審査員一覧：

・フィリップ・ボイエン（元フォーブス・トラベルガイドCEO）

・マイケル・エリス（元ミシュランガイド世界統括ディレクター）

・フィオナ・ジェフリー（元ワールド・トラベル・マーケットおよびTourism for Tomorrow Awards会長）

・ルノー・ド・レスケン（元ジバンシィCEO、元ディオールAMプレジデント）

・ラース・ニットヴェ（元テート・モダン初代館長）

・アルバート・リード（元コンデナスト常務取締役）

・キャロライン・ラッシュ（元ブリティッシュ・ファッション・カウンシルCEO）

・オマール・サムラ（国連親善大使、登山家・南北極探検家）

・ベルノルト・シュレーダー（元ケンピンスキーおよびパン・パシフィックCEO）

2025年のTOURISEアワード受賞地が発表されたことで、文化・食・冒険・エンターテインメントの各分野において新たな世界基準が打ち立てられました。TOURISEは今後も、次世代の旅行者を驚かせ、好奇心を刺激し、心に残るつながりと体験を生み出す目的地を発掘・称賛していくとしています。世界中のコミュニティと共に、次の章、そして次に輝く新たな目的地へと旅は続きます。

TOURISEアワードについて

TOURISEアワードは、意義深く、忘れがたい、現代の旅行者の期待に応える旅行体験を提供する観光地を称える国際的な表彰制度です。

審査は多分野の専門家による独立した審査委員会が行い、「アート＆カルチャー」「アドベンチャー」「食文化」「ショッピング」「エンターテインメント」の5部門に加え、最優秀総合賞「Best Overall Destination」を選出します。革新性、持続可能性、文化保全、そして訪問者への影響に焦点を当て、真に卓越した観光地とは何かという新たなグローバルスタンダードを提示しています。

詳細は公式サイト https://www.tourise.com/en/awards をご覧ください。

TOURISEについて

TOURISEは、世界の観光に新たな展望を切り開く、世界でも有数のプラットフォームです。

サウジアラビア観光省の主導のもと、サウジアラビア政府観光局の支援を受け、初開催となるTOURISEサミットがサウジアラビア・リヤドで開催されます（2025年11月11日～13日）。

本イベントには、政府、ビジネス、投資、観光、テクノロジーの各分野の先見的リーダーが集結し、変革的な取引を推進するとともに、世界の観光産業の未来を再定義する、高い影響力を持つ取り組みを実現します。

TOURISEは、世界中からの参加者を歓迎すると同時に、業界の発展を形作る意思決定者へのアクセスも提供します。サミット終了後も、TOURISEは年間を通して活動するプラットフォームとして、斬新なアイデアを現実的なソリューションへと変えていきます。

ここで、今後50年間の観光の未来が形作られ、参加者の協力のもと、組織は力強く前進します。

詳細は、 www.tourise.com をご覧ください。

