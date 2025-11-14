真の力とは愛する人や物事の為に発揮する力、まさに力現道！パワー系アクション俳優の先駆者 大東賢監督作品アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
日本のアクション映画の変革者、パワー系アクション俳優の大東賢監督作品アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」には大東賢監督のアクション愛やパワハラや差別等を改善する為の職場への愛が込められています。
昭和時代の衰退したパワフルなアクション映画、繰り返される日本社会でのパワハラや差別等、著名人のおもちゃ鑑定士の小材直由さんが、「この映画は今の時代に必要な映画、この映画を多くの人に観てもらうべきだ」と評価、今の時代だからこそ広げるべき映画なのです。
真の力とはいざという時に愛する人や物事の為に発揮する力、「力現道（パワーアクショングロウ）」という人生哲学も、この積極的な姿勢の表れと言えるでしょう。
☆大東賢監督の提唱する「力現道（パワーアクショングロウ）」とは、大東賢さん自身の人生訓であり、作品の根底に流れる哲学でもあります。
☆人生訓としての「力現道」
この言葉は、元アームレスリング日本王者という異色の経歴を持つ大東賢さんが、その経験から培った「人生では常に正面からぶつかり、自らの力で道を切り拓いていく」という強い意志を表しています。これは、大東賢さんが自ら映画を監督し、主演を務めるという活動にも繋がっています。
☆作品への影響
映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」は、まさにこの「力現道」を体現した作品と言えるでしょう。主人公が直面する社会問題に対し、肉体的な力だけでなく、精神的な強さで立ち向かっていく姿が描かれています。 大東賢さんのパーソナリティや哲学が、そのまま作品の魅力にもなっている点は、ハリウッドのパワー系アクションスターたちの姿と重なるものがあります。
☆力現道（りきげんどう）
パワー（力）アクション（表現、活動）グロウ（成長、道）
力を現す道、殻を破る、壁を潰す、先駆、開拓。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」監督・主演のパワー系アクション俳優の先駆者である大東賢さんはアームレスリング元日本王者、全盛期の前腕の太さは４５センチ、大阪府アームレスリング連盟元理事、握力有名人名簿掲載者、日本アクション俳優握力No.1等、カンフーアームレスラーの異名等で一風変わったアクション映画監督です。
憧れの倉田保昭さんのアクションクラブ大阪で修業し、アクション監督としてのキャリアを積み重ね、パワーアクショングロウ（力現道）を１９９８年に創案、運送業でのアルバイト経験が映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の創作の一部となっています。
大東賢さんは倉田保昭さん、藤岡弘、さん、堀田眞三さん、掛布雅之さん等の大スターとの交流があり、その交流からパワーを得て、アジアでは希少な存在のパワー系アクション俳優の先駆者と表現し、監督として日本のアクション映画界にアームレスラーやボディビルダー等も活躍できるアクション映画製作を目指し、日本のアクション映画界に新風を巻き起こしています。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」にはムスタング大佐役でボディビル元日本王者の白川奉信さんが出演しています。白川奉信さんもパワー系アクション俳優として活動している俳優です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334229&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334229&id=bodyimage2】
