個別化医療バイオマーカー市場は、標的治療への需要拡大により、2032年までに585億7000万米ドル（CAGR 14.54%）に達すると予測されています。
個別化医療バイオマーカー市場は、2024年に197億7000万米ドルと評価され、2032年には585億7000万米ドルに達すると予測されています。2025年から2032年にかけては、CAGR 14.54%の成長が見込まれています。この急成長は、標的治療、精密診断、高度な分子プロファイリング技術への需要の高まりによって推進されています。
バイオマーカーは、個別化医療への移行において極めて重要な役割を果たしており、医療従事者は個人の遺伝的特性、プロテオーム特性、代謝特性に基づいて治療をカスタマイズすることができます。コンパニオン診断の拡大、バイオマーカーに基づく臨床試験に対する規制当局の支援、そしてゲノミクスおよびプロテオミクス研究への投資増加が、この市場の勢いを牽引する主要な要因となっています。
人工知能（AI）とビッグデータ分析をバイオマーカーの発見と検証に統合することで、患者の層別化と治療の最適化にも革命が起こっています。製薬企業とバイオテクノロジー企業は、バイオマーカー主導の創薬・診断ソリューションの開発を加速させるため、研究機関と戦略的提携を積極的に進めています。
市場概要と成長に関する洞察
慢性疾患や遺伝性疾患の罹患率増加に伴い、個別化医療バイオマーカー市場は急速に拡大しています。世界の医療システムが早期発見、精密治療、予防医療を優先するにつれ、信頼性の高いバイオマーカーアッセイの必要性は高まり続けています。バイオマーカーは、医師が分子レベルで疾患の発症を特定し、治療反応をモニタリングし、患者ごとの治療戦略を通じて副作用を最小限に抑えることを可能にします。
さらに、ゲノミクス、トランスクリプトミクス、メタボロミクスなどのオミクス技術の進歩は、診断精度と治療効果を高める新たなバイオマーカーの発見を促進しています。 FDAやEMAなどの規制当局は、バイオマーカーに基づく医薬品の承認を支援し、医薬品業界全体におけるイノベーションを促進しています。
市場セグメンテーション分析
用途別
早期発見／スクリーニング分野は、2023年には35%と最大の市場シェアを占めました。この優位性は、予防医療と早期介入への関心の高まりに起因しています。例えば、乳がんにおけるHER2/neu発現や大腸がんにおけるKRAS変異は、治療法選択において重要なバイオマーカーとなっています。バイオマーカーに基づくスクリーニングによって疾患を早期に発見できれば、生存率が大幅に向上します。
治療選択分野は、予測期間中に13%を超えるCAGRで成長すると予測されており、バイオマーカーが臨床医が個々の患者に最も効果的な治療法を選択するための指針となるため、注目を集めています。個別化バイオマーカーは、臨床試験に適した被験者を特定するのに役立つだけでなく、薬剤の作用機序を解明し、患者の反応を予測することにも役立ちます。特に、分子標的療法が従来の化学療法に急速に取って代わっている腫瘍学において、この傾向は顕著です。
適応症別
世界的ながん罹患率の急増を受け、腫瘍学は2023年に41%のシェアを占め、市場を席巻しました。世界保健機関（WHO）は、2040年までにがん患者数が2,950万人に達すると推定しており、高度な診断ツールと個別化治療の必要性が高まっています。バイオマーカーは、免疫療法に対する患者の反応を予測し、生存率を向上させ、副作用を最小限に抑える上で重要な役割を果たします。
