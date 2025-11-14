株式会社オピアエージェンシー(本社：東京都、代表取締役：大野 将樹)は、不動産DXサービス「Ret HUB」において、新築分譲マンションおよび中古マンションへの対応を正式リリースしました。これにより、従来対応していた戸建て・土地に加え、マンション物件でも販売図面の自動作成と物件サイトの即時生成が可能となりました。





サービス詳細： https://lp.opeer.co.jp/rethub/ret-hub-01b/





top(1)





【アップデート概要】

これまで「Ret HUB」は、建売住宅や土地の販売業務を中心に利用されており、物件情報を入力するだけで販売図面と物件サイトを即時に作成できる点が評価されてきました。

一方で、マンション販売を行う企業から「マンションにも対応してほしい」という要望が多く寄せられていました。





今回のアップデートにより、マンション販売図面にも対応した自動レイアウト生成機能と、マンション専用の物件サイトテンプレートを新たに実装。

複数住戸の登録・販売にも柔軟に対応し、分譲・仲介の両方で利用できる仕様となりました。









【新たに対応した物件タイプ】

・新築分譲マンション

分譲会社やデベロッパー向けに、棟・住戸単位での登録や

専有面積・階数などの自動反映が可能に。





・中古マンション

仲介会社が扱う中古物件にも対応。写真・価格・管理費などを入力するだけで、

図面と専用サイトを同時生成。









【アップデートによる効果】

・これまで戸建て・土地限定だった自動作成機能を、マンションにも拡張

・入力から最短5分で、販売図面＋物件サイトが同時に完成

・各物件タイプごとに最適化されたテンプレートデザインを自動選択

・社内制作や外注業務を削減し、1件あたり制作時間を最大90％短縮









【今後の展開】

Ret HUBは今後、AIを活用した入力補助・自動生成機能の拡張によるさらなる入力時間短縮を進め、不動産販売に必要なすべての機能を一括で利用できるオールインワンサービスを目指します。

業界全体の業務効率化と情報連携を推進し、不動産販売の新しいスタンダードを築いてまいります。





コスト比較

納期比較





【株式会社オピアエージェンシーについて】

不動産業界に特化したDX支援を行うテクノロジー企業。

「Ret HUB」「AI間取り」「一件資料.com」など、不動産の販売・業務効率化を支援する複数のクラウドサービスを展開しています。





・会社名 ： 株式会社オピアエージェンシー

・代表者 ： 代表取締役 大野 将樹

・所在地 ： 〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15号 WIN青山9F

・企業サイト ： https://opeer.co.jp

・サービス公式サイト： https://lp.opeer.co.jp/rethub/ret-hub-01b/





フッター