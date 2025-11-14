茨城県下妻市(所在地：茨城県下妻市本城町三丁目13番地、市長：菊池 博)は、下妻市庁舎周辺エリアビジョン「未来の景色をかえる場へ」の具体化に向けた社会実験イベントとして、「しもつまクリスマスマーケット」を開催します。柔らかな光の演出と音楽が響く会場で、食・文化・体験が一体となった冬のにぎわいを創出します。





チラシ(表)





チラシ(裏)









■「しもつまクリスマスマーケット」について

【開催概要】

日時 ：令和7年11月29日(土)11:00～18:30(小雨決行、荒天中止)

会場 ：下妻市役所 旧本庁舎跡地

所在地：茨城県下妻市本城町二丁目22番地(下妻市庁舎西側・旧本庁舎跡地)

料金 ：入場無料

主催 ：下妻市





▼ホームページURL：

https://www.city.shimotsuma.lg.jp/shisei/tyousya-syuhen/page008506.html





会場までのアクセス：

≪鉄道で≫

・関東鉄道常総線「下妻駅」から徒歩5分

≪車で≫

・首都圏中央連絡自動車道「常総IC」から国道294号経由で約25分

・常磐自動車道「谷和原IC」から国道294号経由で約45分

・北関東自動車道「桜川筑西IC」から国道294号経由で約40分





会場周辺の駐車場案内





【各エリアの紹介】

・フードエリア

クリスマスを彩るスイーツや、話題のグルメなど多数出店します。

〇pizza sorriso(ピザ)

〇APPLE HOUSE(りんご飴)

〇たこ焼き市(たこ焼き)

〇こころDELI(ハーブティー、ベニエ、クラムチャウダー)

〇たぬき堂カンパイsakelovers in とちぎ(地酒、甘酒)

〇THANKYOU CAFE(エビ塩焼きそば、チュロス)

〇PLUME(クレープ)

〇smiley(ホットドッグ、揚げパン)

〇グランメゾン笠間(モンブラン)

〇BLACK BIRD(コーヒー、ホットワイン、キッシュ)

〇結城みんなのポップコーン(キャラメルポップコーン)

〇BAR SUZU(イカ焼き、酒類)

〇はすだこ(チキン、ポテト、串焼き)

〇HOLLY FARM(壺焼き芋)

〇株式会社結城麦酒(クラフトビール)

〇マルニカレッジ(焼き菓子、パン)

〇パティスリーコトル(焼き菓子)

〇よつ葉生協(地場産野菜、オリジナル調味料)

〇バナナブレッド工房(バナナブレッド)

〇mofumi堂(ワッフル、メロンパン)





キッチンカー(イメージ)





・ショップエリア

クリスマスプレゼントにもぴったりなアクセサリーや雑貨等を販売しています。

〇mayu-one(レジンアクセサリー)

〇消しゴムはんこ屋おさと(消しゴムはんこ)

〇VIORIA(ハンドメイドアクセサリー)

〇HidamariU(ステンレス製アクセサリー)

〇A3(古着)





クリスマスマーケット(イメージ)





・ワークショップエリア

クリスマスカード作りや手作りアクセサリーの体験ができます。

〇未来の下妻オープンファクトリー(クリスマスカード作り)

〇Happiness(アクセサリー作り)

〇花うた(シャカチャー作り)





・音楽エリア

市庁舎1階交流スペースのステージでは、市内中高生をはじめとする音楽クラブによるクリスマスコンサートを開催します。また、会場にはストリートピアノを設置し、誰もが音楽を楽しめます。





〇タイムテーブル

11:00 下妻市立東部中学校吹奏楽部

12:00 スプリングトリオ

13:00 砂沼オカリナクラブ

15:00 茨城県立下妻第二高等学校吹奏楽部

17:00 筑波大学吹奏楽団





クリスマスマーケット(イメージ)









■下妻市庁舎周辺エリアビジョンとは

本ビジョンは、下妻市役所庁舎と周辺一帯を、子育て・学び・文化・交流が循環する「成長の拠点」へ再編するための基本指針です。本ビジョンにおける『かえる場』とは、「未来を変える場」と「帰りたくなる場」にするという2つの願いを込めています。

市庁舎を含む公共施設や本庁舎跡地に導入される施設のほか、駅周辺や高校とつながりを持たせることで、次世代の若者が集う学びや文化活動の拠点とすることを目指しています。









■茨城県下妻市のプロフィール

茨城県下妻市は、茨城県南西部、東京から約60km圏に位置し、首都圏へのアクセスも良好なことから都内への通勤者も年々増加傾向にあります。

一方で、筑波山のふもと、どこまでも広がる平野では、米をはじめとする梨やメロン、良質なブランド豚肉の生産など豊富な農畜産物の宝庫でもあります。こうしたことから、下妻を含め茨城県は「首都圏の台所」と称されるほどです。

都会の喧騒をはなれ、自然豊かな土地で、自分らしい生活スタイルを手に入れることができる、そんなまちです。









【茨城県下妻市へのアクセス】

≪鉄道で≫

・つくばエクスプレス・守谷駅より 関東鉄道常総線 下妻駅(快速30分・普通40分)

・JR常磐線・取手駅より 関東鉄道常総線 下妻駅(快速50分・普通65分)

・JR水戸線・下館駅より 関東鉄道常総線 下妻駅(快速15分・普通20分)

≪バスで≫

・JR土浦駅から関東鉄道バス 下妻行(75分)

・TXつくば駅から関東鉄道バス 下妻行(55分)

≪車で≫

・常磐自動車道・谷和原ICより国道294号線を経由(40分)

・桜土浦ICより筑波研究学園都市(学園東大通り)を経由(30分)

・常磐自動車道・土浦北ICより国道125号線を経由(30分)