LBCより、ビションフリーゼのマスコット「PLUFFY」より【LBC限定】25年秋冬限定PLUFFYとクリスマス着せ替えアイテムが登場！

株式会社コックス（本社：東京都中央区日本橋浜町1-2-1、代表取締役社長：三宅英木）は、2025年11月に、LBCより、ビションフリーゼマスコット「PLUFFY」の限定商品と着せ替えアイテムを発売いたしました。


今回販売する商品は2025年秋冬限定PLUFFYと、クリスマスをテーマにした着せ替えアイテム「クリスマスツリー」「トナカイ」「聖歌隊」です。


LBCでは毎月シーズンテーマに合わせた商品をご用意しています。全国の「LBC」「LBC with Life」の店舗、およびコックス公式オンラインストア「TOKYO DESIGN CHANNEL」にてお買い求めいただけます。





500体限定　PLUFFY
限定　PLUFFY

価　格：1,790円（税込1,969円）


特　長：2025年秋冬500体限定


LBC で大人気、ビションフリーゼの PLUFFY（プラッフィー）ちゃんから、限定バージョンが登場しました。


URL：https://tokyodesignchannel.com/c/lbc/30532649






クリスマスツリー
クリスマスツリー

サイズ：PLUFFYマスコット（別売）用


価格：1,590円（税込1,749円）


特徴：今年はぽってり可愛いツリーをモチーフにしたデザイン


URL：https://tokyodesignchannel.com/c/lbc/lbclifestylegoods/lbcinteriorgoods/lbcallinteriorgoods/30532669



※PLUFFYマスコットは別売りです。







トナカイ
トナカイ

サイズ：PLUFFYマスコット（別売）用


価格：1,690円（税込1,859円）


特　長：クリスマスの主役・トナカイに変身できる三角帽子をかぶったデザイン


URL：https://tokyodesignchannel.com/c/lbc/30532671?fp_rec_token=5646787a-7faf-461c-882f-b79a8304897e&fp_recD=13&fp_recW=82109&fp_recI=30532671&fp_recG=30532671(https://tokyodesignchannel.com/c/lbc/30532671?fp_rec_token=5646787a-7faf-461c-882f-b79a8304897e&fp_recD=13&fp_recW=82109&fp_recI=30532671&fp_recG=30532671)



※PLUFFYマスコットは別売りです。






モコパジャマ
聖歌隊

サイズ：PLUFFYマスコット（別売）用


価格：1,690円（税込1,859円）


特徴：やわらかい帽子と小さなボレロがセットになったデザイン


URL：https://tokyodesignchannel.com/c/lbc/lbclifestylegoods/lbcinteriorgoods/lbcallinteriorgoods/30532670



※PLUFFYマスコットは別売りです。





【PLUFFYとは】

ゆるい表情と独特なフォルムがポイントのビジョンフリーゼという犬種のマスコットです。手乗りサイズで、お部屋やデスクへ飾るのにもぴったり。ふわモチ感触の肌触り、ぷっくりまんまるなお尻も見逃せないかわいさ！PLUFFYのお友達として、シャム猫モチーフの「Siammy」（シャミー）！新しいお友達の「PLUFFYモコモコ」も登場！








■コックス公式オンラインストア


「TOKYO DESIGN CHANNEL」 URL： https://tokyodesignchannel.com/c/lbc


