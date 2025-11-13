外国たばこの輸入・販売を行うインターコンチネンタル商事合同会社(本社：東京都港区、CEO：ハディ・スリョ)は、インドネシアのジャルム社が製造するクレテックたばこ「L.A.アイス マンゴーブースト」、「L.A.ライト」の2銘柄を2025年11月17日(月)より全国のたばこ販売店にて発売いたします。





左からアイスマンゴーブースト、ライト





■クレテックたばことは？

1880年代の初めに喘息の症状を和らげる鎮痛剤として使われていたクローブをタバコ葉に混ぜ、薬局で販売されていたことがクレテックたばこの始まりと言われています。

ブレンドされたクローブが反応して時々「パチッ」とはじけることがあります。「クレテック」という言葉は、クローブが燃えるときに発する“Kretek-krerek”(クレテッククレテック)という音に由来しています。









■秘伝のソース

クレテック本来の芳醇な香りを際立たせるため、ソースの原材料には、シナモン、ジャックフルーツ、バニラなどインドネシア産のものが多く使われています。またハーブや数多くのスパイスも使われています。一服ごとにクローブの甘い香りとトロピカルなフレーバーがふわっと広がります。









■新商品概要





L.A.アイス マンゴーブースト





商品名 ：L.A.アイス マンゴーブースト

喫味 ：カプセル入りクレテックシガレット。

フレッシュマンゴーの軽やかな甘さと氷のようなメンソールフレーバー。

タール ：18mg

ニコチン ：0.8mg

価格・入数：500円(税込) 16本入り





L.A.ライト





商品名 ：L.A.ライト

喫味 ：1996年にインドネシアで発売されたロングセラー。

最高級のタバコ葉とクローブをブレンドし、なめらかな喫味。

タール ：16mg

ニコチン ：0.8mg

価格・入数：500円(税込) 16本入り









■既存3銘柄も好評販売中！





L.A.既存3銘柄





■ジャルム社について

ジャルム社は、国内外に広く知られるインドネシアで2番目のシェアを誇るクレテックたばこ会社で、クレテックたばこ発祥の地といわれるクドゥスで誕生しました。1972年にハンドロールのクレテックたばこを発売し、現在では低タールのクレテックたばこの開発に成功し、さらに広くその名が世界のタバコニストに知れ渡りました。





インターコンチネンタル商事は、今回のL.A.新銘柄の発売をはじめ、今後もお客様の様々なニーズにお応えできる商品をご提供できるよう努めてまいります。









＜商品に関するお問い合わせ先＞

インターコンチネンタル商事合同会社 シガー＆シガレット事業本部

TEL：0120-09-6711









・掲載方法についてのお願い

当社は、一般社団法人日本たばこ協会の自主基準に則り広報及び広告活動を行っておりますため、20歳未満の方へのたばこに関する情報発信はお控えいただきますようお願いいたします。また、本リリースを転載・転用いただく際には「健康注意文言」も併せて表示いただきますようお願い申し上げます。





健康注意文言