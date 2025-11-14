『ステラ・ステップ』第1巻発売記念！直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン開催！Xフォロー＆RPキャンペーンも開催中！

株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーションは、シャイニーコミックス『ステラ・ステップ1(https://www.comic-shiny.com/comics/008/)』の発売記念プレゼントキャンペーンを開催いたします。

コミックス帯の折り返し部分にある応募券1枚（コピー不可）を官製はがきに貼ってご応募頂いた方の中から抽選で1名様にりんご水(https://x.com/ringojuru)先生直筆サイン色紙をプレゼント！

作品情報

ステラ・ステップ1(https://www.comic-shiny.com/comics/008/)

漫画：りんご水(https://x.com/ringojuru)／原作：林星悟(https://x.com/Lin_5_Star)／キャラクター原案：餡こたく(https://x.com/sentiment_color)

発売日：2025年11月14日

判型：B6

定価：800円(本体728円＋税10%）

ISBN：9784799221105

『このライトノベルがすごい！2024』（宝島社刊）に原作小説(https://mfbunkoj.jp/product/sutesute/322209001592.html)がランクインした

話題の「ディストピア×アイドルSF」ストーリーのコミカライズがついに単行本となって登場！

この世界ではアイドルは戦争兵器となる――

正反対の二人が紡ぐ、最高に尊い愛と絆の物語

アイドルのライブ勝負が戦争の代替行為とされる世界。

そんな世界で無敗記録を打ち立てる最強のアイドル、レインは技術の向上のみに関心を向け、

それ以外の感情を一切捨てていた。

だが感情豊かに歌う少女、ハナとの出会い、そして初めての敗北によって

彼女の胸には新たな感情が芽生えていき――。

これは終末世界に希望をもたらす、兵器たちの愛と絆の物語。

(C)りんご水・林星悟／キルタイムコミュニケーション第1話&一部エピソード無料配信中！ :https://www.comic-shiny.com/title/005/作品ページはこちら店舗特典一覧

『ステラ・ステップ(https://www.comic-shiny.com/comics/008/)』第1巻発売記念！

Xフォロー＆RPキャンペーンも好評開催中！

【応募方法】

１.コミックシャイニーアカウント(https://x.com/comic_shiny)をフォロー

２.該当投稿(https://x.com/comic_shiny/status/1983835229451325639)をリポスト

応募期間 11/30(日)23:59まで

抽選で1名様に、りんご水(https://x.com/ringojuru)先生直筆サイン色紙をプレゼント！

