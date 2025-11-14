株式会社トータルヘルスコンサルティング（本社：東京都千代田区東神田、代表取締役社長：森重一雄）は、2025年11月22日（土）・23日（日）に開催する「Island Trail AWAJI-The Legend of KUNIUMI-(ITA)」に電解質ドリンク「Precision Fuel & Hydration（プレシジョンフューエル&ハイドレーション）」を出展いたします。

■Island Trail AWAJI-The Legend of KUNIUMI-(ITA)開催日程・11月22日（土）・11月23日（日）https://okushinano100.com/ITA/■会場：大浜海浜公園（前日受付、ゴールエリア） 兵庫県洲本市海岸通1丁目2

プレシジョンは、「どんな環境でも、あなたのベストパフォーマンスを支える」という理念のもと、科学的根拠に基づく補給サポートを世界各国のアスリートへ提供しています。sland Trail AWAJI-The Legend of KUNIUMI-(ITA)の会場にて、ぜひその「違い」を体験ください。熱中症や足攣り、内臓トラブルに悩まされている方はぜひ一度ブースへお越しください会場ではドリンクやジェルをお試しいただけます。大人気のバケハを数量限定で販売します！さらに各商品10～15％OFFで販売！

■トレイルランにオススメ！

大会時にお試ししやすい パウダー2袋セット を販売します！このお試しセットなら、レース直前やレース中の 電解質補給にぴったり！大会では“お守り”のように携帯でき、いざという時に頼れる心強いパウダーです！この大会でぜひ試してみてください！

EC販売開始1時間で20個売れたバケハがここで販売します！

トレイルランにオススメPF＆Hバケットハット（白）https://shop.pfandh.jp/products/bucket_hat

•ユニセックスデザイン•つばと本体にUPF+50の紫外線カット機能•「Polartec® Power Dry®」生地の通気性メッシュは、見た目も涼しく、涼しく過ごせるように設計されています。•ぎらつきを軽減する暗い反射アンダービル•「SWIFTdry™」吸汗インナーヘッドバンド•しなやかなつばで快適性と収納性アップ•後ろのファスナーで快適なフィット感を実現【POINT！】ランニング時にしっかりとフィットしてズレない！首元までつばがあるので日焼け防止！！

■Precision Fuel & Hydration（プレシジョン）とは

イギリス本国で、2011 年に創業されたPrecision Fuel & Hydration （プレシジョン フューエル & ハイドレーション）が、製造販売を行う電解質補助食品です。本製品の他との大きな違いは、使用者個人ひとりひとりに合わせた、エネルギーと水分補給のプランを提供することです。利用者はTHC公式LINEに登録して「水分補給プラン」から自分に最適な補給プランを確認できます。さらに、独自の「汗体質分析（以下、スウェットテスト）」を受けることによって、化学的根拠に基づいた最適なエネルギーと水分補給プランを構築。パフォーマンスを最大化させることができるのです。この仕組みは世界でも唯一、プレシジョンだけが提供しているサービスです。

■スウェットテストとは

バース大学でスポーツおよび運動科学の理学士の学位を取得したスポーツ科学者でトップアスリートとしての経験もあるPrecision Fuel & Hydration CEOのアンディ ブロウ氏が、様々な専門家とともに約15年をかけて開発した、日本で唯一の専用機器を用いて、汗1Lあたりに含まれるナトリウムの含有量を計測します。そして、計測した数値をもとに1時間あたりに消費する汗の量から必要な接種ナトリウム量を算出。このナトリウム含有量はほぼ変わらない数値といわれています。そしてこの数値は個人差が非常に大きく、約12倍もの差があります。

この数値をもとに、使用者個人ひとりひとりに合わせた、エネルギーと水分補給のプランを作ることが、アスリートをはじめとしたプロフェッショナルたちのパフォーマンスの向上とその生命を守ることにつながります。このソリューションの開発が口コミで広まり、英国プレミアリーグやNFL、NBAなどのプロスポーツチームにも採用されています。

■製品の特徴について

製品は「エネルギー」と「電解質」の観点から様々な製品を展開しています。粉末、タブレット、ジェル、などスウェットテストの結果と、運動強度によってベストな組み合わせを提案します。パーソナライズされたスウェットテストのデータを用いて、個々の体質・ニーズに合った正確なアドバイスを提供し、最適な補給戦略を見つける本製品をぜひお楽しみください。

タブレット・パウダー

（PH 500 / 1000 / 1500）は、発汗量や気候条件に応じて選べるナトリウム濃度の違いを表しています。数字が大きいほど、ナトリウム量が多く、より多く汗をかくシーンに適しています。・PH500：スポーツドリンクと同等のナトリウム含有量。（水1000ml：2錠 - ナトリウム500mg含有）・PH1000：スポーツドリンクの約2倍のナトリウム含有量。（水1000ml：2錠 - ナトリウム1000mg含有）・PH1500：スポーツドリンクの約3倍のナトリウム含有量（水1000ml：2錠 - ナトリウム1500mg含有）

■電解質タブレット：PH1500タブレット/ PH1000タブレット/ PH500タブレット・しゅわっと勝手に溶けて、手軽に電解質ドリンクが作れる・1錠約12kcalと低カロリー・強度別に選べる3タイプ（PH 500 / 1000 / 1500）・発汗量や気温に合わせて最適な濃度を選択可能・電解質ローディングにおすすめ（PH1500）■電解質パウダー：PH1500パウダー/ PH1000パウダー/ PH500パウダー・汗で失われる電解質を素早く補給・胃に優しく、水分吸収スピードがタブレットよりも速い・強度別に選べる3タイプ（PH 500 / 1000 / 1500）・発汗量や気温に合わせて最適な濃度を選択可能・電解質ローディングにおすすめ（PH1500）

ジェル

■エネルギー補給ジェル：PF30ジェル・マイルドな柑橘系の味・ジェルが苦手な人でも飲みやすいトロトロしたのど越し・PF30ジェル：1袋30gの炭水化物（120kcal）・インフォームドスポーツ認定・人工成分不使用■エネルギー補給ジェル：PF30カフェインジェル・1袋120kcal+カフェイン100mg含有・ジェルが苦手な人でも飲みやすいトロトロしたのど越し・効きがいい・インフォームドスポーツ認定・人工成分不使用■エネルギー補給ジェル：PF90ジェル・マイルドな柑橘系の味・ジェルが苦手な人でも飲みやすいトロトロしたのど越し・PF90ジェル：1袋90gの炭水化物（360kcal）・インフォームドスポーツ認定・人工成分不使用

ボトル

■PF＆Hオリジナルボトル・500mlボトル：軽量で携帯しやすく、アップや短距離ランにぴったり！・1000mlボトル：長距離レースや暑い日のトレーニングで、しっかり水分補給したいときに

▼「Precision Fuel & Hydration」商品紹介YouTube動画https://www.youtube.com/watch?v=PcyYPwPS7bw&t=3s▼Precision Fuel & Hydration 日本公式サイトhttps://pfandh.jp/▼Precision Fuel & Hydration 日本公式販売サイトhttps://shop.pfandh.jp/

■開催概要

■会社概要

商号：株式会社トータルヘルスコンサルティング代表取締役：森重一雄所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階設立：平成14年5月2日事業内容：スポーツ関連事業、食品輸入事業、歯科医療事業、サプリメント事業、美容健康事業WEB事業、出版事業、広告代理店事業URL ： https://thcjapan.com/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】株式会社トータルヘルスコンサルティングTEL：03-3526-3081