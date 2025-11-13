2025年12月11日(木)から2026年2月1日(日)の期間、東京スカイツリー「SKYTREE SPACE」にて「におい展PLUS＋」が開催されます。





「におい展」の東京都区内での開催は2018年1月の池袋パルコ以来、約8年ぶりとなります。今回は前回よりもパワーアップした「におい展PLUS＋」として開催。激臭から、癒されるような良い匂いまで様々な“におい”を体験できます。クリスマスや年末年始は家族や友達、恋人とクンクンしよう！





「におい展PLUS＋」公式サイト： https://nioiten.jp/nioiten_plus





メインビジュアル





■人気コンテンツが登場

神戸と高岡で開催された「におい展PLUS＋」で大人気だったコンテンツが東京スカイツリーにも登場！





(1) テクノロジーを活用したにおい提示装置を使った『においクイズ』

ソニー独自のにおい制御技術を活用した真実の口から、ランダムでにおいが出てきます。

何のにおいなのか考えながらクンクンしよう！





過去開催の様子 1





過去開催の様子 2





(2) 炭酸水がジュースやお酒に！？『魔法の香りコップ』

無味無臭の炭酸水ですが、ソニーのにおい制御技術でジュースやお酒に変身！？不思議な感覚が味わえます。





過去開催の様子 3





過去開催の様子 4





過去開催の様子 5





■『におい展』の人気のラインナップも登場

「におい展」おなじみの世界一臭い缶詰『シュールストレミング』などの激臭から、織田信長や豊臣秀吉、坂本龍馬など偉人をイメージしたにおいなど、一度は嗅いでみたいにおいが体験できます。





過去開催の様子 6





過去開催の様子 7





■激臭争奪！ジャンケン大会を開催

『シュールストレミング』の開封体験が出来るジャンケン大会を開催します。ジャンケン大会当日の入場券をお持ちの方なら誰でも参加可能です。世界一臭い缶詰『シュールストレミング』を開封できる貴重なチャンスです！ぜひ、たくさんのご参加をお待ちしております。





開催日時 ： 2026年1月2日(金)、17日(土)

ジャンケン大会の詳細は公式SNSで発表します。

におい展公式X ： https://x.com/nioiten

におい展公式Instagram ： https://www.instagram.com/nioiten/

過去のジャンケン大会の様子： https://www.instagram.com/reel/DNCUhYAScX6/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==









■グッズ情報

会場では「におい展」オリジナルグッズを販売します。人気の『シュールストレミングTシャツ』やフレグランスが手に入る『におい展ガチャ』など、「におい展」ならではのグッズが並びます。ぜひ、訪れた際の記念にいかがですか？









■チケット情報

11月13日(木)からアソビュー、11月18日(火)からイープラスで前売券が販売されます。詳細は「におい展PLUS＋」公式サイトをご確認ください。





【入場料】

前売券 ：一般 1,800円／中高生 800円／小学生以下 600円

当日券 ：一般 2,000円／中高生 1,000円／小学生以下 800円

障がい者介助割引：前売券・当日券一律600円





※消費税込み

※3歳以下無料

※障がい者手帳、特定疾患医療受給者証などをお持ちのお客様もチケットの購入が必要となります。ただし、介助者が同伴される場合、介助者1名については一律600円となります。

※障がい者介助割引をご購入されたお客様は、当日受付にて障がい者手帳、療育手帳をご提示下さい。









■「におい展PLUS＋」開催概要

開催期間：2025年12月11日(木)～2026年2月1日(日)

※2026年1月1日(木・祝)は休業

※東京スカイツリーは営業いたします

開催時間：10:00～21:00 (最終入場は20:30)

※2025年12月31日(水)は10:00～19:00(最終入場は18:30)

開催場所：東京スカイツリー 1階団体フロア「SKYTREE SPACE」

(東京都墨田区押上1丁目1-2)

共催 ：におい展実行委員会、ソニーグループ株式会社

「におい展PLUS＋」公式サイト： https://nioiten.jp/nioiten_plus