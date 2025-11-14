米国子会社 SPAIA, Inc.との業務委託契約を締結 - 米国競馬市場向け AI 予想サービス「 StableGenius（ステーブルジーニアス） 」開発プロジェクトを始動
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2025年11月14日（金）より、当社事業である SPAIA, Inc.と、米国競馬市場をターゲットとした AI 競馬予想サービス「 StableGenius（ステーブルジーニアス）」の開発に関する業務委託を開始いたしましたことをお知らせいたします。
本プロジェクトでは、デジタル化が進む米国競馬市場において、AI とデータ解析を活用し、ユーザーが「競馬をより深く、直感的に愉しめる体験」を提供することで、従来の AI 予想の枠を超えた新たなユーザー体験を創出することを目指してまいります。
■市場背景と事業機会
デジタル予測市場の活況と、伝統的競馬市場の「ギャップ」
米国では近年、スポーツベッティングの合法化拡大に加え、「 Polymarket 」に表さ
れる予測市場（ Prediction Markets ）が普及するなど、デジタル空間で「予測」や「ベット」を行う文化が、急速に浸透しています。
一方で、巨大な市場規模を持つ米国の伝統的な競馬市場は、デジタル化（ DX ）が遅れており、ファン層も年配層に偏る傾向にあります。複雑なデータ構造や専門的すぎるインターフェースが、新しいデジタルネイティブ世代の参入障壁となっているのが現状です。
我々の事業機会：「 競馬体験の DX 」
この「デジタル化への熱狂」と「既存競馬市場の UI/UX 」との間に存在するギャップこそが、グラッドキューブにとっての最大の事業機会と捉えています。
「 StableGenius 」プロジェクトは、単なる AI 予想の提供ではなく、「競馬をより深く、直感的に愉しめる体験」を創出することを目的としています。 グラッドキューブが培ってきた AI 技術とデータ解析能力により、複雑なデータを瞬時に分析・可視化し、洗練された UI/UX を通じて提供します。これにより、競馬の知識がない初心者でも「データに基づいた納得感のある予想体験」を得ることが可能になります。既存のコアファン層はもちろん、これまで競馬に触れてこなかったデジタルネイティブ世代をも取り込む、「 競馬体験の DX 」を実現します。グラッドキューブは、この未開拓市場において新たな収益の柱を構築してまいります。
■ 新規プロジェクト「 StableGenius 」の概要
「 StableGenius 」は、「 直感的な UI 」と「 信頼できる AI 」を融合させた、全く新しい競馬予想プラットフォームです。米国の主要12競馬場からデータを収集し、独自の指標を使って分析を行うことで、より深いデータ活用を実現いたします。初心者から経験者まで、誰でも効率的に予想や購入の検討ができる新しい競馬体験を提供してまいります。
■ 本プロジェクトの独自性と競争優位性
（1）オリジナルデータ × AI による予想省力化
独自のデータ収集と AI による予想サポートにより、公式データに加えて、各馬の走りやコンディション変化といった詳細な情報を独自手法で収集・蓄積しています。
この豊富なデータ基盤（オフィシャル＋オリジナル）をもとに構築された AI モデルは、単に予想を提示するだけではありません。
AI が独自のスピード指数や馬場適性、騎手との相性などを統計的に分析し、客観的な根拠として提示します。
