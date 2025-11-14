Lydsec Digital Technology Japan株式会社、「Keypasco Japan株式会社」へ社名変更
多要素認証ソリューションのLydsec Digital Technology Japan 株式会社（所在地：港区、代表：青柳正）は、2025年11月10日付で世界に向けてのリブランド戦略の一環として、「Keypasco Japan 株式会社」へと社名を変更いたしました。
新しい社名のもと、お客様と共に歩む「パートナー」として新しい挑戦をスタートします。
代表メッセージ
社名が変わっても、挑戦する心は変わりません。むしろ心機一転、新しい社名と共に、日本に於いてのサイバーセキュリティにお役に立ち、安全で便利な本人認証をお客様にお届けいたします。
Keypasco Japan 株式会社
代表取締役社長 青柳 正
会社概要：
Keypasco（キーパスコ）Japan社は、台湾発の多要素認証（MFA）ソリューションを提供する企業で、特許技術を活用し、ジオロケーションやデバイス情報などを用いて個人情報を一切使わずに本人認証を行い、フィッシングや中間者攻撃などによるアカウント乗っ取りを防止します。政府・金融機関などでも採用されている高いセキュリティとユーザビリティを両立した次世代認証を提供しております。
Keypasco Japan 株式会社（旧：Lydsec Digital Technolohy Japan 株式会社）
所在地 ：東京都港区南青山2-2-6 ラセーナ南青山902号室
代表者 ：代表取締役社長 青柳 正
設立 ：2023年2月8日
事業内容：多要素認証ソリューションの開発・販売
URL ：https://www.keypasco.com/ja/home-jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334280&id=bodyimage1】
配信元企業：Keypasco Japan 株式会社
新しい社名のもと、お客様と共に歩む「パートナー」として新しい挑戦をスタートします。
代表メッセージ
社名が変わっても、挑戦する心は変わりません。むしろ心機一転、新しい社名と共に、日本に於いてのサイバーセキュリティにお役に立ち、安全で便利な本人認証をお客様にお届けいたします。
Keypasco Japan 株式会社
代表取締役社長 青柳 正
会社概要：
Keypasco（キーパスコ）Japan社は、台湾発の多要素認証（MFA）ソリューションを提供する企業で、特許技術を活用し、ジオロケーションやデバイス情報などを用いて個人情報を一切使わずに本人認証を行い、フィッシングや中間者攻撃などによるアカウント乗っ取りを防止します。政府・金融機関などでも採用されている高いセキュリティとユーザビリティを両立した次世代認証を提供しております。
Keypasco Japan 株式会社（旧：Lydsec Digital Technolohy Japan 株式会社）
所在地 ：東京都港区南青山2-2-6 ラセーナ南青山902号室
代表者 ：代表取締役社長 青柳 正
設立 ：2023年2月8日
事業内容：多要素認証ソリューションの開発・販売
URL ：https://www.keypasco.com/ja/home-jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334280&id=bodyimage1】
配信元企業：Keypasco Japan 株式会社
プレスリリース詳細へ