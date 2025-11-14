Out of KidZania in くまもと の仕事体験プログラムに参加決定
学校法人青叡舎学院 勇志国際高等学校（校長 今井修）は、11月22日、23日に熊本市の熊本城ホールで初開催される Out of KidZania in くまもと2025 に「通信制高校の先生の仕事」として参加することを決定しました。通信制高校の先生がどのような仕事をしているのか、生徒と接する上で大切にしていることは何かなど、熊本県内在住の小学生から中学生の子どもたちが、コミュニケーション授業を通して体験できる内容となっています。全日制高校の先生とは一味違う、通信制高校である勇志国際高校ならではの最新技術を活用した仕事体験ができる貴重な機会です。
勇志国際高校は、目標やライフスタイルに合わせて学習スタイルを選び、自分のペースで高校生活を送れる通信制高校です。熊本市の九品寺交差点にある熊本学習センターに好きな日数、曜日を選んで登校できる通学生、メタバース空間の教室に好きなアバターで登校できるメタバース生、自宅をはじめインターネット環境があればどこでもオンラインで学べるネット生、そして大学受験に特化したオンライン進学生の4つの学習スタイルがあります。
今回の仕事体験では、通信制高校の中でも珍しいメタバース空間の先生、オンラインを活用するネット生の先生、日頃子どもたちが接している学校の先生に近い通学生の先生をそれぞれ体験できる内容となっています。生徒役として、実際の勇志国際高校の熊本学習センターに通う生徒達も参加予定です。
◆Out of KidZania in くまもと2025
日時 令和7年11月22日（土）、23日（日）10：00～17：00
場所 熊本城ホール 展示ホール
内容 熊本県内在住の小学生から中学生が多数のプログラムから気になる仕事を選んでリアルな仕事体験ができるイベント
◆勇志国際高校
ホームページ https://www.yushi-kokusai.jp/
Instagram（公式） https://www.instagram.com/yushikokusai_official/
Instagram（熊本学習センター） https://www.instagram.com/yushi_kumamoto
