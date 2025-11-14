絵画・書・陶芸・生花など秋を彩る作品が多数展示 11月29日、30日「那智勝浦町展」を開催 「那智大瀧展」の来年4月の熊野那智大社での開催を記念した トークショウ・絵画体験ワークショップも
絵画・書・陶芸・生花など秋を彩る作品が多数展示
11月29日、30日「那智勝浦町展」を開催
「那智大瀧展」の来年4月の熊野那智大社での開催を記念した
トークショウ・絵画体験ワークショップも
和歌山県那智勝浦町
https://www.town.nachikatsuura.wakayama.jp/
生まぐろ水揚げ量日本一、世界遺産と温泉の街の和歌山県那智勝浦町（町長：堀 順一郎）は令和7年11月29、30の両日、「那智勝浦町展」を那智勝浦町体育文化会館で開催します。「那智勝浦町展」は公民館教室の集大成として、年に一度開催しているもので、今回で59回目を迎えます。子どもから大人までの多くの方々が、絵画・書・陶芸・生花その他多種多様な作品を出品し、那智勝浦町の秋を彩ります。また、同時開催される「生涯学習フェスティバル」では、手話、編物、水彩画などの「教室体験コーナー」、一般の方が歌や踊りなどを披露する「ロビーステージ」、ベテラン画家、八木 幾朗、榎 俊幸両氏による講演会および絵画体験ワークショップ、短編時代映画『熊野伝説III 夕凪』の上映会も実施します。
＝令和7年度 那智勝浦町展 の概要＝
開催日時： 11月29日（土） 9:00～18:00
11月30日（日） 9:00～16:00
会 場： 那智勝浦町体育文化会館（和歌山県那智勝浦町天満441-8）
展示内容：
■保育所・保育園の部
■小・中学校の部
■福祉 事業所 の部
■一般の部
絵画・書・写真・生花・盆栽・手芸・絵手紙・押 花・アートフラワー・陶芸・工芸・ペーパークイリング、他
同時開催： 生涯学習フェスティバル
11月29日（土）
◆農産物品評会、即売会（2階）9:00～15:00
◆福祉事業所バザー（玄関付近）9:00～16:00
◆消防のつどい（屋外）10:00～11:45
◆教室体験コーナー（アリーナ・ロビー）
・9:30～12:00 手話体験
・9:30～12:00 アクリルタワシづくり（編物）
・9:30～12:00 鹿革クラフトチャームづくり
・9:45～12:00/13:00～16:00 ペーパークイリング体験
・10:00～12:00/13:00～15:00 水彩画体験
・10:00～12:00 干支の「午」づくり（手芸）
・13:30～15:30 手作りカード（ミニ色紙）づくり
◆ロビーステージ
・11:00～ 東 佳代〈二胡演奏〉
・11:30～ くまのぼーいず〈フォークソング〉
・13:00～ ラジオ体操仲良しクラブ〈コーラス〉
・14:30～ 自主サークル民謡（唄）教室
・16:00～ アロヒ・マウロア〈フラダンス〉
・16:30～ 平野 恵子〈篠笛演奏〉
◆脱炭素推進ブース（ロビー）9:00～15:00
・電気式生ごみ処理機の展示
・太陽光発電なんでも相談
◆健康ブース（ロビー）9:00～17:00
・健康測定ブース （ベジチェック、血管年齢測定、握力測定）
・健康相談ブース（血圧測定）
・高血圧予防啓発ブース
◆国際交流員 紹介ブース（ロビー）13:00～18:00
・国際交流員のジュリアンさん（インドネシア）、ルヒエさん（オーストラリア）が、それぞれの国の文化や遊び・ゲーム などを紹介
