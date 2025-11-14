オフショア活用事例紹介ページ公開のお知らせ（株式会社エクス様　生産管理システムの新製品開発ご支援）

このたび、株式会社エクス様におけるオフショア開発支援の取り組みについて、

株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優、以下ブライセン） のサービスの導入事例として「お客様の声」ページに掲載されましたのでお知らせいたします。

開発体制の最適化および生産性向上を目的に、

当社の海外拠点（ベトナム）を活用したオフショア開発体制の構築を行ってまいりました。

本特設ページでは、

・オフショア導入の背景と課題

・当社を選んでいただいた理由

・ブライセンへの評価

について、率直なご意見を伺っております。

本掲載では、当社のオフショア開発サービスを通じた

お客様の開発体制強化・品質向上への取り組み事例をご紹介しております。

ぜひ以下よりご覧ください。

■掲載ページ：

「お客様の声」株式会社エクス様

ベトナム人財活用｜システム開発事例｜ブライセン

