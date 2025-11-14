新宿歌舞伎町のゴジラロード／シネシティ広場にて、タレントのMr.都市伝説 関暁夫さんをお招きして、地域の防災・防犯意識を高める体験型イベント「新宿歌舞伎町 防災・防犯フェス」を開催いたします！

子どもから大人まで楽しめる参加型コンテンツを通して、防災・防犯の大切さを学べる一日です。

また、スペシャルゲストとしてモノマネ芸人の「アントキの猪木」さんと

防犯のスペシャリストとしてYouTubeでも大人気の田村装備開発の「田村忠嗣」さんがイベントを盛り上げます！

開催概要

開催日： 2025年11月16日（日）

時間： 11:00～17:00

会場： 東京都新宿区歌舞伎町 ゴジラロード／シネシティ広場

入場料： 無料

★ティラノサウルスレース：恐竜になって「ティラノさんがころんだ」に挑戦！

★緊急車両展示：消防車や自衛隊車両が登場！

★スタンプラリー：体験でスタンプを集めて景品ゲット！

★情熱キッチンカー：能登食材の出汁茶漬けを無料配布！

★防災体験：なりきり制服で楽しく防災・救命を学ぶ！

主催・協力

主催： 歌舞伎町タウン・マネージメント

企画運営：情熱クラブ一般社団法人

協賛：株式会社ウィルビー 株式会社博多トレーディング ベジタブルテック株式会社 リプトン・ティーアンドインフュージョン・ジャパン株式会社

協力：新宿消防署 自衛隊 東京地本 豊島出張所 田村装備開発株式会社 株式会社ミヤサカ工業 アコードインターナショナル株式会社 株式会社エスエスボディーガード SSP

後援 : 新宿区

「情熱クラブ一般社団法人」について

情熱クラブは、自然災害などの緊急事態に備えた活動を行う団体です。

日本全国および海外を含 む20のエリアで、

避難用テントの設営や救命講習、ボランティア活動などを実施しています。

公式サイト：https://jyonetsu-sra.com/

Instagram/X：@jyonetsuclub