【受賞記念】『君は戦略を立てることができるか』まとめ買いで音部大輔さんが貴社で講演します！

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）が発行する書籍『君は戦略を立てることができるか 視点と考え方を実感する4時間(https://amzn.to/4iJO4iG)』（音部大輔著）が、10月に発表された日本マーケティング学会員が選ぶ「日本マーケティング本 大賞2025」で準大賞に選ばれました。これまでお買い求めいただいた皆様、お読みいただいた皆様に感謝申し上げます。

このたびの受賞を記念し、『100部以上の購入で、著者・音部大輔の戦略講座（1回）を進呈』キャンペーンを実施します。

定価：2,200円（本体2,000円＋税）B6変型判 276ページ

■実施概要

2025年12月26日まで（申込メール受付）に、書籍『君は戦略を立てることができるか』を100部以上購入いただいた企業・団体・自治体などを対象に、戦略立案についての講義（60分程度）を1回、無償で提供いたします。

・講義実施日はご購入から6カ月以内で、ご相談のうえ決めさせていただきます。

・原則として貴社にお伺いします。関東近郊を除き、交通費などの実費の負担をお願いします。

・講義内容については、ご要望をお伺いします（事前に一度、1時間程度のオンラインミーティングを行います）。

・株式会社宣伝会議 書籍編集部宛てに直接お申込みいただいたものが対象です。

・本企画は、先着3社とさせていただきます。3社に達し次第終了となりますので、ご承知おき願います。

キャンペーンのお申込み、お問い合わせは：

宣伝会議 書籍編集部 shoseki-henshu@sendenkaigi.co.jp

注）

・メールには『君は戦略を立てることができるか』のご注文であることのほか、部数、送付先、音部氏の戦略講座を希望される旨を本文中にご記載ください。追ってご連絡します。

・書籍代については別途ご請求書をお送りしますので、お振込みをお願いします。

本書は2024年12月の発売以来、若手ビジネスパーソンから企業経営者、マネジメント層に至るまで、多くの方にご愛読いただいています。また、戦略構築力を高めるためには、全社または部門全体でお読みいただくことを推奨してきました。本書をテキストとして「戦略」を貴社の共通言語とすることで、全社の戦略構築力アップが期待できます。ぜひこの度の機会を活用ください。

関連記事

Panasonic Beautyが実践 組織で「戦略」メソッドを浸透させる狙いとは（AdverTimes.）(https://www.advertimes.com/20250421/article495729/)

本書の単品での詳細・購入はこちら(https://amzn.to/4iJO4iG)

宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。